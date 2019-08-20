Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın
|20 Ağustos 2019 22:50
|Yazdır
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde muhtarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesindeki Muhtarlık binasının dinleneme odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada muhtarlıktan dumanların yükseldiğini gören mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri diğer odalara sıçramadan yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Yangında dinlenme odası kullanılamaz hale geldi.
Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bekçilerin haber vermesiyle yangından haberdar olduğunu söyledi.
Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangının söndürüldüğünü belirten Bayraktar, "Mahalle bekçilerimiz beni aradı muhtarlıkta yangın var diye. Kapılar kitliydi ve geldim kapıları açtım. Muhtarlıkta o anda kimse yoktu. Böyle bir ufak kaza geçirdik." dedi.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
21 Ağustos 2019 07:10
|30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
21 Ağustos 2019 06:40
|Belediye Başkanının üzerine aracını sürdü
20 Ağustos 2019 22:43
|Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı
20 Ağustos 2019 22:37
|İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
20 Ağustos 2019 22:08
|Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı
20 Ağustos 2019 22:03
|'Şurayı da biz yakalım' şakası başlarını ağrıttı
20 Ağustos 2019 21:33
|Polisleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı
20 Ağustos 2019 19:53
|KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu
20 Ağustos 2019 19:43
|Yunus ekibi park halindeki araca arkadan çarptı, iki polis yaralandı
20 Ağustos 2019 18:53