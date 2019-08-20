1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aizheimer ve obeziteye karşı 'mor patates'

Bolu'da geçen Nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı. Mor renge sahip olan patatesler pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilirken, obezite ve aizheimer gibi hastalıklara karşı etkili olduğu öğrenildi.
 20 Ağustos 2019 22:56
Yazdır
Aizheimer ve obeziteye karşı 'mor patates'

Bolu'da geçen Nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı. Mor renge sahip olan patatesler pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilirken, obezite ve aizheimer gibi hastalıklara karşı etkili olduğu öğrenildi.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen Nisan ayında çiftçilere örnek olması amacıyla 'mor patates' ekimi yapıldı. Mor renge sahip olan ve içindeki pigmentler sayesinde bir çok hastalığa iyi gelen patatesler ilk kez topraktan çıkarıldı. Sarı patatesten farklı olarak obezite ve aizheimer gibi hastalıklarla mücadele konusunda önemli etkilere sahip olduğu öğrenilen mor patates ticari olarak da diğer patates türlerine göre verimli. Mor patates ayrıca, normal patatesten farklı olarak tatlı bir tada sahip olması nedeniyle pasta ve börek yapımında da kullanılabiliyor.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK

Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, çiftçilere mor patates üretimi konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını ifade ederek, Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz. dedi.

LİF ORANI YÜKSEK, NİŞASTA ORANI DÜŞÜK

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın da mor patatesin içerdiği vitaminlerle sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirtti. Aydın, mor patatesin ayrıca pasta, çikolata ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabileceğini aktararak şunları söyledi

B vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek. Nişasta oranı çok düşük. Çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca mor rengine sahip olması nedeniyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek çok sağlıklı bir sebze. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık. Tohum olarak bu sene çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağı yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin de üretimini de çok kolay yapmaktayız. Bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

OBEZİTE VE AİZHEİMER'A KARŞI ETKİLİ

Aylin Aydın, mor patatesin Obezite ve Aizhemir hastalıklarına karşı da etkili bir besin olduğunu belirterek, Normal patatesten tadı da farklı içindeki vitamin olarak da farklı. Antioksidan değeri çok yüksek. Obeziteye karşı etkili. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği var. Ayrıca bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip. Mor besinlerin antioksidan değeri çok kuvvetli olduğu için hücre koruyucu özelliğine sahip. diye konuştu.

Görünt

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fazla kafein başınızı ağrıtabilir
20 Ağustos 2019 23:30		 Mısır şurubu pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor
20 Ağustos 2019 20:24
Kekik yağı, antibiyotik kullanımını azaltacak
17 Ağustos 2019 21:46		 'Meyveleri pestisitten arındırmak için karbonatlı su'
15 Ağustos 2019 21:26
Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin
14 Ağustos 2019 23:03		 Bayram sonrası beslenme önerileri
14 Ağustos 2019 20:11
'İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz'
12 Ağustos 2019 22:47		 Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme tüyoları
11 Ağustos 2019 23:12
Uzmanlardan kırmızı et uyarısı
11 Ağustos 2019 22:40		 Eti sağlıklı ve lezzetli tüketmek için dinlendirin
11 Ağustos 2019 20:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Dicle'nin kuzuları yetim kaldı06:40 - 30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - 3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek02:54 - Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu02:32 - Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte01:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu01:12 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı00:07 - 21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
23:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü23:37 - Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak23:30 - Fazla kafein başınızı ağrıtabilir23:23 - Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi23:17 - Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı23:11 - Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin23:06 - 2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç olacak23:01 - 'Yunanistan'ın kapattığı Türk okulu sayısı 65'e ulaştı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek
Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 2
sıkıcısın 2
büyük istanbul depremi 2
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
Duygusal zeka 2
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
zamanla yitirmek 3
portakalcicegi2017 4
SON İLANLAR
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Püraş İmar 2 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Çankırı Yeşil Eldivan Madencilik 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 5 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam