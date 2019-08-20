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'Yunanistan'ın kapattığı Türk okulu sayısı 65'e ulaştı'

Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı:- "Yunanistan'ın, Batı Trakya'da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır"
 20 Ağustos 2019 23:01
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'Yunanistan'ın kapattığı Türk okulu sayısı 65'e ulaştı'

Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Batı Trakya bölgesinde Türk azınlık okullarının kapatılmasına ilişkin, "Yunanistan'ın, Batı Trakya'da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır. Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor, Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim ve öğretim hakkını hiç vermiyor." ifadelerini kullandı.

ROİSDER'den yapılan yazılı açıklamada, Kaymakçı, Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olması gerekçe gösterilerek 5 Türk azınlık okulunun da kapatılmasına tepki gösterdi.

Yunanistan Resmi Gazetesi'nin 31 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan kararla, Rodop'ta Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli ve Dündarlı köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe'de Zeynelli köyü azınlık ilkokulunun faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından itibaren geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Kaymakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde Yunanistan'ın, Batı Trakya'da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır. Yunanistan, bu kararıyla kendi mevzuatına da uymamaktadır. Yunanistan'daki mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekmektedir. Üstelik bu işlem herhangi bir plan dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamaktan uzaktır."

- "Türkler din derslerinden muaf"

Türkiye'nin, az sayıda öğrenci olsa bile Rum kökenli Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim ve öğretim hakları için okul açılmasını insanlık hakkı gördüğüne dikkati çeken Kaymakçı, "Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak, Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor, Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim-öğretim hakkını hiç vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakçı, Rodos ve İstanköy adalarında çift dillilik temelinde eğitim Türkçe eğitim ve öğretim veren okul bulunmadığının altını çizdi.

Yunanistan'ın kültürel asimilasyon politikaları izlediğine vurgu yapan Kaymakçı şunları kaydetti:

"Aslında Rodos ve İstanköy adalarının 1947 yılında Yunanistan'a verilmesinden önce yalnız Rodos'ta 10 Türk okulu vardı. Bu tarihten 1972 yılına değin Rodos ve İstanköy'deki okullarda çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılmıştı ancak Rodos ve İstanköy'de çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim veren okullar zamanla kapatılmıştı. Son olarak Rodos'ta Türkçe öğrenim veren okullardan biri olan Süleymaniye Medresesi'nin adı, 1972 yılında 'Rodos 13. Şehir İlkokulu' olarak değiştirilmiş ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştı. Okullarda görev yapan Türk öğretmenler ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdi. Günümüzde Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türkler, Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılmaktadır."

Kaymakçı, Yunanistan'ı başta kendi anayasası olmak üzere Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in azınlıklara sağladığı kültürel hakları yerine getirmeye ve Rodos ile İstanköy'de yaşayan Türkler için çift dillilik temelinde Türkçe eğitim ve öğrenim veren okulların yeniden açmaya davet etti.

- Okulların birleştirilmesi

Yunanistan'da, 2011'de eğitim alanındaki giderler azaltılarak daha iyi bir eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan "okulların birleştirilmesi" uygulaması kapsamında, ülke çapındaki okul sayısı 1933'ten 877'ye indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sayısı az olan Batı Trakya'da ilk olarak 14 azınlık okulu kapatılmıştı.

Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı 9'un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en yakın okullara kaydırılıyor.
Anadolu Ajansı
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