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Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin

Okulların açılmasına az bir zaman kala, kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı. Ancak kalem seçerken bile dikkatli olmalıyız. Neden mi? Çünkü, pek çok kırtasiye ürünü kanserojen etkiye sahip. Peki, kırtasiye ürünleri seçilirken nelere dikkat edilmeli?
 20 Ağustos 2019 23:11
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Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kaldı. 9 Eylül?de milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Veliler ise okul alışverişi telaşında. Okul alışverişinde bütçe kadar sağlıklı ürünler de almak önemli. Uzmanlar bu iki konuda velileri dikkatli olması konusunda uyarırken, alışverişler bütçelerinin düşürülmesinin de mümkün olduğunu söylüyor.

"BÜTÇE ÇOK ÖNEMLİ"

Demirören Haber Ajansı?na (DHA) okul alışverişi konusunda açıklamalarda bulunan Metro Türkiye Gıda Dışı Ürün Müdürü Suat Ünlü, "Okulların açılması ve kırtasiye listelerinin netleşmesiyle daha yoğun bir alışveriş olacağını bekliyoruz. Boyadan kaleme, ayakkabıdan çantaya aklınıza gelebilecek her türlü okul malzemesi talep görüyor. Bütçe çok önemli. Herkes alabileceği ölçüde alışveriş yapmak isteyecektir. Ama kalite mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Tekstilden ayakkabıya, çantaya, oyuncağa her türlü üründe olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de solvent, kurşun gibi sağlığa son derece zararlı kimyasallar olabilir. Bu testlerin ürünlere uygulanması ve testlerden geçmesi gerekir. Bunu sağlayan yerlerden, güvenilebilir, alışveriş noktalarında alışveriş yapmalarını öneririm"dedi.

KANSEROJEN ÜRÜNLER İÇEREBİLİR

Ünlü, kurşun kalemin çocukların vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklar kalemi çiğnerler, sil koklanır zaman zaman ısırılır. Bu tür ürünlerin mutlaka solvent, kurşun, fitalat gibi zararlı kimyasallara karşı test edilmiş olması çok önemli. Uzun vadede hatta kısa vadede hormoal bozukluklar, kanserojen etkiler göstermesi riski var. O yüzden mutlaka alışveriş yaptıkları yerlerin güvenilir yerler olduğundan emin olsunlar" diye konuştu.

500 LİRAYA MASRAF

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan da, "Geçen yıl 465-500 lira civarındaydı ortalama bir öğrencinin alışveriş başlangıç maliyeti. Bu yıl ki ortalama maliyetin yüzde 30-40 civarında yüksek olmasını bekliyor. Buradan yola çıkarsak Eylül ayı içerisinde 10 milyar liralık bir ekonomi oluşturacağından bahsedebiliriz. İlk zilin çalmasıyla birlikte hem ekonominin canlanacağı bir dönem olacak, hem de velilerin bu anlamda biraz da ekonomi yapması gereken bir dönem olacak. Dönem tasarruf devri diyoruz. Özellikle bu dönemde velilerin dikkat etmesi gereken birçok konu var. Öncelikle işi aceleye getirmemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

FİYATLARI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN

Turan, ucuz gibi görünen ürünlerde 2-3 lira fiyat avantajı sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Bir tane satış noktasına bakarsanız avantajlarını kaçırabilirsiniz. Yapılması gereken şeyler çok basit aslında. Öncelikle planlı bir alışveriş yapılması gerekiyor. Bunun da yolu ihtiyacın ne olacağını velinin okuldan öğrenip, o listeyi oluşturması gerekiyor. Bu araştırmayı aslında en basit yapacağınız yer internet. Buradan alacağınız ürünlerin ya da muadillerinin fiyatlarını kısaca kıyaslayabilirsiniz. Zincir mağazalar bu anlamda çok büyük avantajlar sunuyor. Özellikle Türkiye genelinde geniş ağı, şubesi olan zincir marketler bu anlamda velilerin elini rahatlatan kampanyalar da sunabiliyor. Bir velinin çocuğu için çantasını dolduracağı maliyet biraz daha bu anlamda düşmüş oluyor. 500-600 liraya çıkan maliyeti, biraz daha akıllı bir alışverişle 100-200 lira daha düşürmek mümkün olabiliyor" dedi.

'CE' UYARISI

Turan, kırtasiye ürünlerini sağlık konusunda da değerlendirerek, "Burada lisanslı ürünlerin, özellikle 'CE' belgesi olan ürünlerin tercih edilmesi çok önemli. Ticaret bakanlığı bu anlamda zaten sıkı bir denetim yapıyor. Sıkı denetimler olsa da gözden kaçanlar olabiliyor, fırsatçılar boş durmuyor. Özellikle alışverişin bilinen bir noktadan, güvenli bir alışveriş noktasından yapılması çok önemli. Bilindik kırtasiyeler, markalar, tercih edilmeli.

Görüntü Dökümü:

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- Ünlü ile röportaj

- Turan ile röportaj

- Kırtasiye ve okul ürünleri

(Tür:

DHA
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