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Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi

Yaklaşık 22 yıldır egzama hastalığıyla mücadele eden ve birçok tedaviye rağmen sonuç elde edemeyen 43 yaşındaki kadın, son olarak geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde akupunktur ve ozon gibi tedavilerle iyileşerek eski sağlığına kavuştu.
 20 Ağustos 2019 23:23
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Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi

Yaklaşık 22 yıldır egzama hastalığıyla mücadele eden ve birçok tedaviye rağmen sonuç elde edemeyen 43 yaşındaki kadın, son olarak geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde akupunktur ve ozon gibi tedavilerle iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki Devrim Gedikli, yaklaşık 22 yıldır egzama (deri hastalığı) hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelere giderek şifa aradı. Birçok tedaviye rağmen egzamanın yüz ve boyun bölgesindeki artışından endişelenen Gedikli, internetten araştırmalar yaptı. Araştırmaların ardından Gedikli, Alanya'da özel bir sağlık merkezine geldi. Burada Dr. Recep Çelik tarafından tedaviye alınan Gedikli'ye akupunktur ve ozon gibi çeşitli uygulamalar yapıldı. Yaklaşık 7 aydır tedavisi süren Gedikli, sağlığına kavuştu.

"Gittiğim doktorlar bu hastalıkla yaşamamı söyledi"

Yaklaşık 22 yıldır egzama hastalığıyla mücadele eden Gedikli, buraya tedavi için İstanbul'dan geldiğini aktardı. Son 1 yıldır egzama hastanın vücudunda aşırı derecede artış gösterdiğini söyleyen Gedikli, "Egzama sadece yüzümde varken boyumda ve ensemde oluşmaya başladı. Gittiğim doktorlar bu hastalıkla yaşamamı söyledi ama bence bir tedavisi var diye düşündüm. Recep beyi 2 yıldır internetten araştırıyordum. Tedavi ettiği hastalarla bire bir görüştüm ve tavsiye ettiler. Bana diyetine uyarsan tedaviye başla diye tavsiyede bulundular. Bende geldim 7 aydır tedavi görüyorum. Sonuç olarak 7 aydır kortizon kullanmıyorum. Baya bir yol katlettik. Şuanda egzamanın yüze 75'ini atlattık. Yüzde 25'lik bir dilimi kaldı ama 7 aydır kortizon denen hiçbir ilaç kullanmıyorum. Çok memnunum" dedi.

"Şuanda tamamen iyileşti"

Devrim Gedikli'nin muayene için kendilerine şubat ayında geldiğini ifade eden Doktor Recep Çelik ise, "Vücudunun belirli bölgelerinde egzama rahatsızlığı vardı. Özellikle yüz ve boyun bölgesinde aşırı derecedeydi. Kendi ifadesine göre 22 yıldır egzaması olan bir hasta Çeşitli yerlere gitmiş tedavide sonuç bulamayınca son olarak biz tedavisine başladık. Tedavisi yaklaşık 7 ay sürdü. Bu süreç içinde zaman zaman iyi oldu zaman zaman da egzamasında artışlar saplandı. Egzama artışlarının sebebi de kendi yaşadığı streslere bağlıydı. Bir taraftan annesinin rahatsız oluşu diğer taraftan ise bazı arkadaşlarının iyileşemeyeceğini söylemesiydi. Şuanda tamamen iyileşti. Normal hayatına devam edecektir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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