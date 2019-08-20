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Fazla kafein başınızı ağrıtabilir

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, fazla kafein tüketiminin baş ağrısına sebep olabileceğini söyledi.
 20 Ağustos 2019 23:30
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Fazla kafein başınızı ağrıtabilir

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülen, aspirin gibi ilaçlarla tam netice alınamayan, aralıklarla gelen bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle genetik temelli bir hastalıktır. Migren hastalarında bulantı, kusma, ışığa hassasiyet görülmektedir. Peki migreni tetikleyen nedenler nelerdir: Stres, uyku bozuklukları, sivri kokular, ortam değişiklikleri, menstruasyon, fiziksel aktivite azlığı, alkol tüketimi, kafein alımı, yeme düzeni değişiklikleri, şiddetli sese maruz kalma, uzun süre açlık, glisemik indeksi yüksek besinler" dedi.

Dr. Bıkmaz, migren hastalarının dikkat etmesi gereken besinler hakkında şu bilgileri verdi: "Peynir, muz, alkol, çikolata, turunçgiller içerdikleri tiramin ve feniletilamin sebebiyle migreninizi tetikleyebilir. Tiraminden zengin besinleri tükettiğinizde kalp çarpıntısı, kan basıncında artış ile beraber baş ağrıları görülmeye başlanabilir. Bu da migren ataklarını tetikleyebilir. Alkol kullanımı ile tiramine eğilim artar, avokado, salamura et, füme et bu besinleri de dikkat etmek gerekiyor. Migren hastalarının genellikle histamin düzeyleri yüksek görülmektedir. Histamin içeren gıdalara dikkat etmek gerekmektedir: Domuz, sığır, balık, salam, işlenmiş etler, bira, şarap, muz."

Kafeinin vücuttaki adenozin salınımını arttırdığını ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Artan adenozinler ca+ kanallarını aktive eder. Vücutta nörotransmiter maddeler artar. Uyarılar oluşur ve migren ağrıları bas göstermeye başlayabilir. Bu tarz hastalarda kafein alım miktarlarına dikkat etmek gerekmektedir" diye konuştu.

Op.Dr. şu önerilerde bulundu: "Yasaklı besinlerden, uzun süre açlıktan, stresten, basit karbonhidratlardan uzak durup, yukarıda yazılı olan migreni tetikleyen nedenlere dikkat edip, uyku düzeninizi de iyileştirdiğinizde migren ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Düşük magnezyum, glutamatın sinapslardan salınmasıyla beraber kalsiyumun nöronların içine akmasıyla bağlantılıdır. Sinapslardaki düşük magnezyum post sinaptik nöronal eksitasyona neden olur. Birçok çalışma migren hastalarının düşük magnezyuma sahip olduğunu göstermektedir. Doktorunuza bu konuda danışıp siz de böyle bir eksikliğin olup olmadığını sorgulatabilirsiniz."
İhlas Haber Ajansı
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