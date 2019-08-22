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İade olan personelin, görevden uzaklaştırma bilgileri de hizmet belgelerinden çıkarılmalı

Kamu Denetçiliği Kurumu, KHK ile ihraç edildikten sonra iade edilen personelin, görevde uzaklaştırıldığı döneme dair bilgilerin de, hizmet belgelerinden çıkarılması gerektiğine karar verdi.
 22 Ağustos 2019 00:01
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İade olan personelin, görevden uzaklaştırma bilgileri de hizmet belgelerinden çıkarılmalı

Bir TCDD personel, 2016 yılındaki FETÖ darbesi sonrasında, FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle önce açığa alınmış 40 gün sonra da 672 sayılı KHK ile ihraç edilmiştir.

688 sayılı KHK ile göreve iade edilen personel, açıkta geçirdiği 40 günlük süreye dair bilgilerinde hizmet belgelerinden çıkarılmasını talep etmiş ancak bu talebi karşılanmamıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu, iade edilen personelle ilgili olarak, görevden uzaklaştırma sürelerine dair kayıtların da hizmet cetveli, sicil hareketleri, HİTAM ve KKY sistemlerinden çıkarılması gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE KARARIN TAM METNİ

OHAL sürecinde açığa alınıp iade edilenlerin hizmet kayıtları silinebilir mi?
Memurlar.Net - Özel

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