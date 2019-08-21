Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
|21 Ağustos 2019 01:12
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Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş olanların da bulunduğu 11 askeri personelden 9'u yakalanırken firar eden 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 1'i ihraç, 4 hava astsubay, 1'i ihraç, 1'i açıkta 5 deniz astsubay ve 2 kara astsubay olmak üzere 11 kişinin yakalanması için Balıkesir, Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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