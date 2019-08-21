Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
|21 Ağustos 2019 02:32
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM
HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "kontenjanlarının yarısı Eylül ayında yapılacak yerleştirme işlemleri için, kalan diğer yarısı ise eşit şekilde Mayıs ve Aralık yerleştirmeleri için dağıtılır." ibaresi "kontenjanları Mayıs, Eylül ve Aralık yerleştirmeleri için eşit olarak dağıtılır." olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.
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