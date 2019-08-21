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3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek

HDP'li başkanları görevden alınan belediyelerde kaynaklar artık PKK'ya gitmeyecek. 31 Mart öncesi kayyum atanan 94 belediye borçlarını ödemiş ve 7,5 milyar liralık yatırım yapmıştı
 21 Ağustos 2019 06:10
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3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasının ardından belediyerin kaynakları artık terör örgütü PKK'ya gitmeyecek. Yeni yapılan görevlendirmelerle bölgede huzur hakim olacak.

7,5 MİLYARLIK YATIRIM

31 Mart yerel seçimlerinden önce de Diyarbakır, Mardin ve Van dışında HDP'li diğer belediyelere de kayyum atanmıştı. Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelere kayyum atanmasıyla beraber bölge, PKK terör örgütünün bastırdığı kültürüne ve sosyal hayatına yıllar sonra geri dönmeye başlamıştı. Kayyumla beraber belediyelerin borcu ödenmiş, bölgeye yatırım artmıştı. 31 Mart öncesi kayyum atanan 94 belediyeye 7,5 milyar liralık yatırım yapılmıştı.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Bölgede 73 gençlik merkezi ve 128 kütüphane halkın hizmetine sunulmuştu. 172 Kadın Kültür Merkezi açılırken, 2 bin 644 Aile Çay Bahçesi ve Çocuk Parkı yapılmıştı. Kayyumla beraber, 9 bin 903 kilometre sıcak asfalt dökülmüştü. 18 bin kilometre stabilize yol, 5 bin 735 kilometre içme suyu şebekesi, 19 adet içme suyu arıtma tesisi, 23 adet atık su arıtma tesisi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi yapılmıştı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında da 2 milyon 865 bin 573 ağaç dikilmişti. Önceki gün yapılan görevlendirmelerle bu hizmetler kaldığı yerden devam edecek. Bölge eskisi gibi huzurlu ve güvenli olacak.

  • Örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş
  • Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat oluşturduğu olaylara ilişkin davada yargılanan DBP'li eski Dargeçit Belediye Başkanı Zeynep Sipçik ve 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezalarının gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda, belediye araçlarıyla ilçede çukur kazan, barikat kuran teröristlerle birlikte hareket eden sanıkların, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara da katıldıkları vurgulandı. Kararda "Dargeçit Belediye Başkanı olarak görev yapan sanığın, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu, hendek ve barikat olaylarında 'Rezzan' kod adlı teröristle gizlice mesajlaşarak meydana gelen olaylar hakkında bilgiler aktardığı, hendek ve barikat olaylarında örgüt mensuplarına yardımda bulunduğu, kırsal alandaki örgüt mensuplarıyla birebir görüştüğü anlaşılmıştır" denildi.

Nur Banu Aras

Memurlar.Net
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