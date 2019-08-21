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30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı

Adana'da banka ve kurumlar arasında para transferi yapan güvenlik firmasının müdürü Burak Ekinci ve beraberindeki 4 kişi, 4 milyon 795 bin euro ile kayıplara karışmıştı. Suça karışan ve aylardır firari konumunda bulunan Mehmet Emin Gergersoy, İstanbul Aksaray'da rutin kontroller sırasında mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Soygunu gerçekleştiren kişilerin birbir yakalanmasıyla birlikte soygunun nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı.
 21 Ağustos 2019 06:40
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30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı

Adana'da 26 Haziran'da meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan güvenlik firmasının müdürü olan Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin EURO bulunan iki çuval parayı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kayıplara karışmıştı. Olayın ardından Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde oluşturulan 10 özel ekibin yaptığı operasyonlarla aralarında Burak Ekinci'nin de olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Son olarak ise önceki gün soygunun iki numaralı ismi Mehmet Emin Gergersoy İstanbul'da yakalandı. Yakalanan isimlerin ifadeleri ile soygunun neden ve nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı.


200 KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Olay anından itibaren 200'den fazla güvenlik kamera kaydını inceleyen dedektifler peşpeşe operasyonlar düzenleyerek, soyguna katılan şüpheliler ile şüphelilere soygundan sonra yardım eden şahısları tek tek gözaltına aldı. Soygunun bir numaralı ismi olan Burak Ekinci'yi yakalamak için yoğunlaşan gasp büro dedektifleri Ekinci'ye, akrabası Jale E. kardeşi Berkay E., Tolga Y., Hasan Y., Ayhan Ö. ve Serdal K.'nin yardım ettiğini belirledi. Yurt dışına kaçmak için Mersin'e giden Ekinci, olayın basında sıkça yer alması ve fotoğraflarının her yerde yayınlanmasının ardından, yurt dışına kaçamayacağını ve Mersin'de gizlenemeyeceğini anlayınca Ayhan Ö. tarafından Adana'ya getirildi.


GÜNLERCE KURU EKMEK YİYEREK SAKLANDI
Adana'da ormanlık bir alandaki kulübede gizlenen Ekinci, polis baskınları ve yiyecek olarak kuru ekmekten başka bir şey bulamayınca bir kaç kez adres değişikliği yapmak zorunda kaldı. Köşeye sıkışan Ekinci, yakalanması halinde kendisine avukat tutması için akrabaları ve arkadaşlarına toplamda 60 bin EURO para aktardı. Adana'daki döviz bürolarını da takibe alan polis ekipleri euro bozduran şahısları bazı şahıslar üzerinden Ekinci'nin izine ulaştı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler Burak Ekinci'nin Sarıçam ilçesindeki gizlendiği adrese baskın düzenledi ve Ekinci ile birlikte 7 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada 73 bin Euro ile 19 bin 500 bin TL ele geçirildi.


400 BİN LİRA DAHA ÇALMIŞ

Emniyette ifadesi alınan Burak Ekinci, soyguna dair her şeyi itiraf etti. Banka ATM'lerine para yerleştirme işini de yürüten Ekinci'nin 1 yıl içerisinde ATM'lere konması gereken paralardan toplamda 400 bin TL çaldığı ve bu parayla borçlarını kapatıp araba aldığı öğrenildi. Güvenlik şirketi denetime gireceği için 400 bin TL açığı kapatmak isteyen Ekinci, soygun planını eşinin kuzeni Mehmet Emin Gergersoy ile paylaştı. Soygunun iki numaralı ismi Gergersoy ise plana Mehmet Gül, Ahmet Kaplan ve firari olan Hasan Bozdoğan'ı da dahil etti. Ekinci ifadesinde, soygun günü para transferi yapıldığı sıra özel güvenlik elemanlarını "Bu iki çuval para araca yüklenmeyecek. Bir sıkıntı mı var yukarı gidin sorun, ben paraların başında bekliyorum" diyerek binaya gönderdiği ve kendisini bekleyen araca binerek 4 milyon 795 bin EURO'yu alarak kaçtığını itiraf etti.
GECE BEKÇİLERİ YAKALADI
Olaydan sonra paranın büyük kısmını yanına alarak kayıplara karışan soygunun iki numaralı ismi Mehmet Emin Gergersoy'u yakalamak için teknik ve fiziki takip yürüten dedektifler, Gergersoy'un kiralık bir araçla kaçtığını belirledi. Polis, Plaka Tanıma Sistemine (PTS) tanımlanan aracın İstanbul'a gittiğini tespit etti. İstanbul'a gelen iki özel ekip, İstanbul polisine de şüphelinin bilgilerini verdi. Dedektifler yaptıkları teknik takip sonucu, soyguncunun Aksaray'daki bir eğlence mekanına gideceği bilgisine ulaştı. Büyük soygunun iki numaralı ismini yakalayıp kayıp 4 milyon EURO'yu bulmak isteyen Adana polisi, durumu İstanbul Emniyeti ile paylaştı. Bu esnada Aksaray bölgesinde rutin kontrol yapan gece bekçileri farkında olmadan Gergersoy'u durdurdu ve kimlik istedi.

4 MİLYON EURO İLE KAYIPLARA KARIŞTI

Kimliğini inceleyen gece bekçileri, kimliğin sahte olduğunu anlayınca Gergersoy'u gözaltına aldı. Üzerinde Mahmut Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Gergeroy'un gerçek kimliği ise Adana polisi devreye girince anlaşıldı. İki gün boyunca Gergersoy'u yakından takip eden ve eğlence mekanı önünde tertibat alan Adana polisi, bekçilerin Gergesoy'u yakalaması üzerine soyguncuyu teslim alarak Adana'ya getirdi. Gergersoy sorguya alınırken, 4 milyon EURO ile kayıplara karışan soygunun üç numaralı ismi Hasan Bozdoğan'ın yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.
Yeni Şafak
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