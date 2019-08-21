Soylu: Seçilen terörden muaf olmuyor
|21 Ağustos 2019 07:31
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Soylu, "Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" dedi.
"Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, 'Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar. Demokrasiyi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına, temiz oylarına leke sürmektedirler" ifadesini kullanan Soylu, "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir" uyarısı yaptı.
HİÇ SESLERİ ÇIKMADI
Bakan Soylu, Habertürk TV'deki programda da, görevden almalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Üç belediye başkanının bir tanesi çıkıp da 'ben terör örgütünün üyesi değilim' dedi mi? Hiçbirinden bir ses çıkmadı hala, çıkamaz da... HDP'nin kapatılıp kapatılmaması yargının kararıdır. Diyarbakır manevi kültürümüzün en güçlü vilayettir. Böyle bir şehirde sahabe ismini çıkaracaksın, bir terörist ismini koyacaksın. Biz de 'Tamam siz bunları yapabilirsiniz' mi diyelim?"
ABD, MLKP İLE GÖRÜŞTÜ
Soylu, programda şu bilgileri de paylaştı: "Bu (dün) gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. 14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP (Yasadışı silahlı Marksist Leninist Komünist Parti) ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz."
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