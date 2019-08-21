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Konut piyasası daha da hareketlenecek

Temmuzda konut satışları, hazirana göre yüzde 67 artarak 102 bini aştı. Ağustosta devreye giren "0,99 oran" ve "180 ay vade" imkanı da, ipotekli satışları en az 15 bin adet artıracak
 21 Ağustos 2019 08:05
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Konut piyasası daha da hareketlenecek

Bir ayda 102 bin satış

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 66,7 gibi büyük bir oranda arttı ve 102 bin 236'yı buldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 276 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. Onu 9 bin 491 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 5 bin 576 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satış olan iller; 10 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 66 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 azalarak 13 bin 64'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak belirlendi. Ancak ağustos başında kamu bankalarının faizi yüzde 0,99'a çekmesi, vadeyi de 180 aya çıkarmasının, bu ayda ipotekli satışları oldukça artırması bekleniyor. Son gelen verilere göre düşük faizli, uzun vadeli kredilere başvuru sayısı 40 bine yaklaşmış durumda. Bunun en az 15 bininin satışa dönüştüğü belirtiliyor.

Yabancıya %47 artış

Yabancılara yapılan konut satışları da, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 903 konut satışıyla İstanbul bulunurken; bu ili 764 satışla Antalya, 249 satışla Ankara, 217 satışla Bursa ve 177 satışla Yalova izledi. Temmuzda Türkiye'den Irak vatandaşları 734, İran vatandaşları 464, Kuveyt vatandaşları 219, Suudi Arabistan vatandaşları 218, Rusya vatandaşları ise 215 konut edindi. Bu arada yılın ilk yedi ayında yabancıya satış 24 bini aştı.
Memurlar.Net
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