50 milyon kişinin sızan bilgileri satılıyor

Gökhan Yüceler, çeşitli zamanlarda sızdırılan kişisel verilere neredeyse herkesin kolayca ulaşabilecek olmasından dolayı 'maddi değerini' yitirdiğini ifade ederek, "Dark web'de kamunun verisi deli gibi dolaşıyor. TCKN'den kullandığımız ilaca kadar her verimiz dark web'de. Bu kadar kötü bir şey olabilir mi? Bazı verilerimizi bedavaya indirebiliyorsun. O kadar satan var ki değeri kalmamış. Onur kırıcı bir durum değil mi bu?" şeklinde konuştu.

Türkiye haziran ayında 50 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalınması haberi ile sarsılmıştı. Bir GSM şirketinin sisteminden sızdırılan verileri kredi kartı dolandırıcılığı başta olmak üzere çeşitli suçlarda kullanan 3 kişilik çete Ankara'da düzenlenen operasyon ile çökertilmişti.

Türkiye'de son yıllarda kurulan siber güvenlik şirketleri arasında yurt dışından aldığı işler ile göze çarpan Infinitum'u kuran Gökhan Yüceler, yurt dışı odaklı bir stratejiyle 'trusted advisor' olarak Blue Team hizmetleri veriyor.

'TÜRKİYE'DE SİBER GÜVENLİK BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ'

Siberbulten sitesinin haberine göre, Türkiye'de siber güvenlik hizmetlerinden beklentinin değiştiğini vurgulayan tecrübeli uzman, artık sadece penetrasyon testinin yeterli olmadığını müşterilerin daha köklü ve kapsamlı çözümler aradığının altını çiziyor:

"Müşterilerin beklentileri değişti. 'Artık gelip bana benim nasıl hacklenebileceğimi anlatma ben zaten hacklenebileceğimi biliyorum. Defansif güvenlik tarafında neler yapabilirim?' Bu konuda öneriler ver bana diyor yöneticiler. İnsanlar şuna aç: 'Ben bir sistem kullanıyorum. Bu sistemi bütünleşik güvenlik anlayışlı içerisinde nasıl saldırılara karşı daha sağlam hale getirebilirim.' Detayla konusunda ne istediğini ancak siz önüne bir yol çizdiğinde hakim oluyor. Vizyonu çizdiğinizde 'Evet işte tam bunu istiyorum' diyor.

"Biri öksürüyor diye biz ona şurup verip göndermiyoruz. Çocukluğuna kadar iniyoruz. Psikolojik nedenleri olabilir mi ona bakıyoruz. Çevresel etkenlere bakıyoruz ve root cause'u bulmaya çalışıyoruz. Zaafiyetini arayarak kendimizi tatmin etmemize gerek yok." diyen Yüceler, Infinutum'un ürün önermediğini müşterilerinin almayı planladığı güvenlik ürünlerini de onlar için test ettiğini sözlerine ekliyor.