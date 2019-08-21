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Arama motoru savaşında yapay zeka manipülasyonu

Arama motorlarından daha üst sıralara girmek için kullanılan SEO'da yapay zekayla üretilen metinlerin kullanımı gün geçtikçe artıyor
 21 Ağustos 2019 08:46
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Arama motoru savaşında yapay zeka manipülasyonu

Yapay zeka (YZ) aracılığı ile kısa hikayeler, şiirler ve şarkı sözleri yazılabiliyor. YZ ile ticari amaçlar için de metin üretiliyor. Search Engine Optimizasyon (SEO-Arama Motoru Optimizasyonu) ile şirketlere kendi içeriklerini arama motorlarında en üst sıralara yerleştirmeye çalışıyor. Ancak SEO sıralamasında üst sıralara yerleşmek için YZ aracılığı ile o denli fazla metin üretiliyor ki, bunların içeriğinin mantıklı olduğundan söz etmek mümkün değil.

Uzmanlar yakın zamanda Google gibi arama motorlarında YZ metni tsunamisinden endişe ediyor. Birçok ajans YZ aracılığı ile müşterilerine arama motorlarının üst sıralarına girme hizmeti veriyor. YZ üreten algoritmalar gün geçtikçe daha da mükemmelleşiyor. Yapay metin kalitesinin hangi boyutlara ulaşabileceğini gösteren Open AI isimli araştırma korumu GPT-2 isimli YZ modelini tanıttı. GPT-2 ile aslıdan ayırt edilmesi çok güç metinler hazırlıyor. Open AI bu metinleri yanıltıcı ve kamuoyu için tehlike olabileceği gerekçesi ile piyasanın hizmetine sunmadı.

Arama sonuçlarını manipüle ederek para kazanma geleneği internet dünyasında yeni değil. Yaklaşık 10 yıl önce bazı şirketler Content Farm adı verilen yöntemlerle, arama motoru optimizasyonu amaçlı içerikleri ürettirmiş ve milyonlarca dolar kazanmıştı. Ayakkabı nasıl bağlanırdan makarna nasıl pişirilir gibi içeriklere marka kavramlarını yerleştirerek yapılan bu manipülasyonlar, Demand Media ve Wikihow gibi firmalara, kuruluşundan çok kısa bir süre sonra yüz milyonlarca dolar kazandırmıştı. Konu tercihi ise arama motorlarının günlük hatta arama raporlarına göre yapılıyordu. İnternette en çok aranan konulara saatlik reaksiyon gösterilerek o konuda metinler üretiliyordu.

Bu arada insanları kandıran YZ metinleri arama motorlarına olan güveni de azaltıyor. YZ metinlerine karşı, bu metinleri tanıyan yazılımlarda geliştiriliyor. İnternette manipülatif metinler üreten YZ programları ile bunları tespit eden yazılımlara arasında sanal bir savaş sürüyor. Bu savaşı kimin kazanacağı ise henüz belli değil.
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