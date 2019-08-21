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Uluslararası birinciler artık Maarif'ten çıkıyor

FETÖ'nün okullarını devralan Türkiye Maarif Vakfı kısa sürede marka oldu. Vakıf, sadece bir ülkede 375 madalya aldı. Pakistanlı Sikander Ali Bazil Dünya Bilginler Kupası yarışmasında birinci oldu
 21 Ağustos 2019 08:34
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Uluslararası birinciler artık Maarif'ten çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ülkemizi temsilen bir vakfımız var. O bizim dünyaya açılan kapımız olacak' dediği Türkiye Maarif Vakfı'ndan büyük başarı. 40'a yakın ülkede artık uluslararası yarışma ve sınavlarda ülkeleri Maarif Vakfı öğrencileri ve Türk Okulları temsil ediyor. 18 ülkede FETÖ okullarını devralan ve 17 ülkede de yeni okullar açan vakıf, kısa sürede dünya çapında başılar elde etti. ABD'den Filipinler'e kadar birçok ülkede marka okullara öğrenci yerleştiren vakıf, sadece bir ülkede 375 madalya aldı.

BİR ÜLKE 194'Ü ALTIN 375 MADALYA

Pakistan Maarif Okulları öğrencilerimizden Sikander Ali Bazil Worlds Scholar Cup (Dünya Bilginler Kupası) Yarışmasında 4 bin katılımcı arasında birincilik elde ederek şeref madalyası kazandı. Aynı yarışmada 194 öğrencimiz altın madalya, 181 öğrencimiz de gümüş madalya elde etti. Biz sadece Pakistan'da 375 madalya aldık. Bunun gibi başarı elde ettiğimiz 20'den fazla ülke var. Hırvatistan'da düzenlenen Pro Jiu-Jitsu Yarışması'nda Saraybosna Maarif Okulları'ndan 11. sınıf öğrencisi İbrahim Amar 73 kilogramda altın madalya, 11. Sınıf öğrencisi Ishak Banoviç 66 kilogramda gümüş madalya kazandı.

DÜNYA BİRİNCİSİ DE MAARİF'TEN

Pakistan Lahor Pak-Türk Maarif Asifa İrfan Kız Kampüsü 1. sınıf öğrencisi Maheen Masoud, dünya genelinde tüm Cambridge eğitim sitemi uygulanan okullar arasında yapılan "O Level Board" sınavında tam puan alarak Matematik ve Fizik dalında dünya birincisi oldu. Bu ülkemiz adına büyük bir gurur ve onur. Arnavutluk'ta düzenlenen ulusal biyoloji, fizik, kimya, matematik ve tarih olimpiyatları, ArtFest Tiran Belgesel Yarışması ve Tiran Modern Dans Yarışmasında dört öğrencimiz birincilik, iki öğrencimiz ikincilik, dört öğrencimiz ise üçüncülük derecesi kazandı.

YÜZDE 90'LIK BAŞARI ÖYKÜSÜ

SABAH'a konuşan Vakıf Başkanı Birol Akgün, "Dünya artık Türkiye'yi Maarif ile tanımaya, bizleri kucaklamaya başladı. FETÖ'nün izleri siliniyor, artık öyle bir aşamaya geldik ki devir aldığımız ya da açtığımız okullarda öğrenciler o ülkenin yüz akı, temsili" diye konuştu.

TÜLAY CANBOLAT

Memurlar.Net
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