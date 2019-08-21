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Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?

Toplu sözleşmelerin nasıl yapılacağını düzenleyen yönetmelik hükmüne göre, 3 işgünü içinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru yapılması, Hakem Kurulunun da, son başvuru günü takip eden gün toplanması gerekmektedir.
 21 Ağustos 2019 09:05
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Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?

Toplu sözleşme görüşmelerinin ve Hakem Kuruluna başvurunun nasıl olacağına dair detaylar, 2012 yılında çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin ismi "Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"tir.

Yönetmeliğin 9. maddesine göre 3 işgünü içinde, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulması gerekmektedir.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, bu 3 günlük sürenin 1 güne düşürülmesi, artan 2 günlük sürenin toplu sözleşme müzakerelerine ayrılmasını talep etmiş olmasına rağmen, bu talebi kabul edilmemiştir.

Yine yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan hüküm gereğince, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kurula son başvuru tarihini takip eden gün, Başkanın çağrısı üzerine Başkanın belirleyeceği yerde çalışmalarına" başlayacaktır. Bu belirlemeye göre Kurul, 24 Ağustos Cumartesi günü çalışmalarına başlayacaktır.

Yine yönetmeliğin 11. maddesinde Kurulun 5 işgünü içinde kararını vermesi öngörülmüştür. Yani Hakem Kurulun, tarafları dinledikten sonra, 28 Ağustos'ta kararını açıklaması gerekmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında 11 kişiden oluşuyor.

Toplu sözleşme hakem heyeti belli oldu
Memurlar.Net - Özel

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