Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
|21 Ağustos 2019 09:05
|Yazdır
Toplu sözleşme görüşmelerinin ve Hakem Kuruluna başvurunun nasıl olacağına dair detaylar, 2012 yılında çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin ismi "Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"tir.
Yönetmeliğin 9. maddesine göre 3 işgünü içinde, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulması gerekmektedir.
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, bu 3 günlük sürenin 1 güne düşürülmesi, artan 2 günlük sürenin toplu sözleşme müzakerelerine ayrılmasını talep etmiş olmasına rağmen, bu talebi kabul edilmemiştir.
Yine yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan hüküm gereğince, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kurula son başvuru tarihini takip eden gün, Başkanın çağrısı üzerine Başkanın belirleyeceği yerde çalışmalarına" başlayacaktır. Bu belirlemeye göre Kurul, 24 Ağustos Cumartesi günü çalışmalarına başlayacaktır.
Yine yönetmeliğin 11. maddesinde Kurulun 5 işgünü içinde kararını vermesi öngörülmüştür. Yani Hakem Kurulun, tarafları dinledikten sonra, 28 Ağustos'ta kararını açıklaması gerekmektedir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında 11 kişiden oluşuyor.Toplu sözleşme hakem heyeti belli oldu
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ali Yalçın: Uzlaşma için elimizden gelen gayreti gösterdik
21 Ağustos 2019 20:16
|Soma'da işçilerin 'tazminat' eylemi
21 Ağustos 2019 19:02
|Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
21 Ağustos 2019 17:29
|Türk-İş Başkanlar Kurulu: Üyelerimizi satmadık
21 Ağustos 2019 15:21
|Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
21 Ağustos 2019 14:09
|Bakan Selçuk, önceki dönem kazanımlarını da, geri mi alacak?
21 Ağustos 2019 13:45
|Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
21 Ağustos 2019 07:52
|Kamu İşveren Heyeti görüşmeye yanaşmıyor
20 Ağustos 2019 20:47
|Memur-Sen'den Bakanlık önünde boş cüzdan eylemi
20 Ağustos 2019 20:03
|'Okul servis araçları eskisinden daha güvenli'
20 Ağustos 2019 19:10