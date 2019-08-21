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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
 21 Ağustos 2019 09:15
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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrolü sağlanacak.

Seydikemer-Korkuteli yolunun 3-51. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün ve yarın 9.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 10-36, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44, Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl yolunun 40. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmalar nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı imar yolundan gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı
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