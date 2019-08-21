Ali Ağaoğlu lüks araçlarından 5 tanesini satışa çıkardı
|21 Ağustos 2019 09:22
|Yazdır
Bir süredir mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ağaoğlu, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdi.
Özellikle son altı ayı aşkın bir süredir Ağaoğlu İnşaat yaşadığı mali sıkıntılarla gündemde.
Sektörün genelinde yaşanan sorunu en fazla hisseden şirketlerin başında geldiği kaydedilen Ağaoğlu İnşaat'ın patronu Ali Ağaoğlu'nu diğer müteahhitlerden ayıran belirgin bir yönü ise lüks otomobilleri.
Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre; Ağaoğlu'nun, satışa çıkardığı otomobiller yüksek kilometreye sahip.
20 gün kadar önce galeriye verilen otomobillerden henüz satılan olmadı.
Ağaoğlu'nun satışa koyduğu otomobiller ve fiyatları şu şekilde:
2013 model Rolls Royce Fantom - 3 milyon 700 bin lira
2012 model Bentley Flysuper - 1 milyon lira
1975 model Rolls Royce - 300 bin lira
2012 model Bentley Mulsana - 1 milyon 200 bin lira
2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio - 3 milyon lira
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor
21 Ağustos 2019 23:45
|Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor
21 Ağustos 2019 21:33
|Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü
21 Ağustos 2019 21:08
|Sigorta acenteleri yarın Ankara'da buluşacak
21 Ağustos 2019 20:58
|Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kripto para kullanıyor
21 Ağustos 2019 19:53
|Kamil Koç, 93 milyon dolara satıldı
21 Ağustos 2019 15:55
|ASELSAN'dan sipariş rekoru
21 Ağustos 2019 13:08
|Çeyrek altın ne kadar?
21 Ağustos 2019 12:44
|Gün ortası döviz fiyatları
21 Ağustos 2019 12:03
|Endonezyalı geline bu kez de uçak bileti engel oldu
21 Ağustos 2019 11:30