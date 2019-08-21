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Sahte şoför oyununu polis bozdu

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz Pazar günü 50 kilometre hızla giden araca arkadan gelerek 140 kilometre hızla çarpan araçta 3 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. Olaydan 16 saat sonra polise teslim olan şüphelilerden Ümit Güneş, aracı kendinin kullandığını iddia etse de Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu aracı diğer arkadaşı Diren Kaya'nın kullandığı belirlendi
 21 Ağustos 2019 09:24
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Sahte şoför oyununu polis bozdu

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz Pazar sabahı feci bir kaza yaşanmıştı. Ünal Çelik yönetimindeki araç trafik ışıklarında beklediği sırada ışığın yeşile dönmesiyle 50 kilometre hızla kalkmış, bu sırada 140 kilometre hızda olduğu anlaşılan 34 LS 0151 plakalı araç arkadan hızla çarpmıştı. Bezmialem Vakıf Hastanesi önünde meydana gelen kazada öndeki araç çarpmanın etkisiyle takla atmış, arka koltukta bulunan Semra Çelik ağır yaralanarak Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ŞÜPHELİLER TESLİM OLDU

Omuriliğinde, kafatasında ve kaburgasında kırıklar oluşan Semra Çelik, hastanede tedavi altına alınırken araçta bulunan 3 kişinin olay yerinden kaçtığı belirlenmişti. Olay yerinden kaçan şüphelilerin 16 saat sonra İstanbul Fatih'te Şehremini Karakolu'na teslim oldukları ortaya çıktı.

Kazaya karışan araç içerisinde bulunan Ümit Güneş, Samet Bakır ve Diren Kaya isimli şüphelilerin ilk ifadelerinde aracı Ümit Güneş'in kullandığını iddia ettiler. Adliyeye sevk edilen Ümit Güneş, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir bulguya ulaştı.

ARACI KULLANAN TESPİT EDİLDİ

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı Diren Kaya'nın kullandığını tespit etti. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında da yeniden gözaltı kararı verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde aracı Diren Kaya'nın kullandığını, fakat polisteki beyanlarında Ümit Güneş'in kullandığını söylediklerini itiraf ettiler. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli soruşturmayı yürüten savcılıkça yeniden sorguya alındı.

3 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Sabah
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