1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet eski Bakanı: Kayyum, OHAL döneminde verilen bir yetki

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili olarak "OHAL döneminde verilen bir yetki, olağan halde de kullanılmıştır" dedi
 21 Ağustos 2019 09:32
Yazdır
Adalet eski Bakanı: Kayyum, OHAL döneminde verilen bir yetki

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve hukukçu Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını yorumladı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Türk, görevden almalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Görevden almaya ilişkin yasa maddesi, OHAL döneminde 674 sayılı KHK ile eklenmiş ve aynı dönemde 6738 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Böylece aslında Olağanüstü Hal için verilen yetki, bir suçlamaya dayandırılarak olağan halde de kullanılmıştır.''

İktidarın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de HDP ve CHP'li belediye başkanlarının bir bölümünü görevden aldığını, AKP adayı olarak seçilmiş, memnun olmadığı belediye başkanlarını da istifa ettirdiğini söyleyen Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi muhalefet partileri açısından aynı uygulamalar, görevden alma şeklinde yeniden başladı. Seçilmiş başkanların görevlerinden uzaklaştırılmaları, yerel yönetim seçimlerini anlamsız hale getirmektedir. Seçmenlerin kullandıkları oyların da siyasi iktidarca iptal edilmesi anlamına gelen antidemokratik bir uygulamadır."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak
21 Ağustos 2019 23:39		 Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2019 21:48
Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı
21 Ağustos 2019 20:53		 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
21 Ağustos 2019 20:42
Makam araçları sünnet arabası kendileri şoför oldu
21 Ağustos 2019 19:58		 Belediye Başkanı maaşıyla 30 öğrenciye burs verecek
21 Ağustos 2019 19:18
'Yanan arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır'
21 Ağustos 2019 19:14		 Bakan Varank: Kendi markamızla uçak üreteceğiz
21 Ağustos 2019 18:55
Bakan Koca 'sağlık turizmi yetki belgesi' iddialarına cevap verdi
21 Ağustos 2019 18:40		 Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
21 Ağustos 2019 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:45 - Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor23:39 - Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak23:36 - İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir23:30 - Van Valiliği, sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama yaptı23:23 - Halk doktoruna sahip çıktı23:18 - Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor23:13 - Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'23:08 - Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .23:03 - Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi22:58 - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
22:53 - 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu22:48 - Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza22:43 - Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti22:38 - Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti22:33 - Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi22:28 - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü22:23 - Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza22:18 - Otomotiv devi araçlarına gizli sensör yerleştirmiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 3
Yatılı misafir 7
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 2
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
Badem sütü 1
Duygusal zeka 1
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 4
sözlüğün can çekişmesi 2
we can always come back to this 1
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam