Adalet eski Bakanı: Kayyum, OHAL döneminde verilen bir yetki

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve hukukçu Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını yorumladı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Türk, görevden almalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Görevden almaya ilişkin yasa maddesi, OHAL döneminde 674 sayılı KHK ile eklenmiş ve aynı dönemde 6738 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Böylece aslında Olağanüstü Hal için verilen yetki, bir suçlamaya dayandırılarak olağan halde de kullanılmıştır.''

İktidarın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de HDP ve CHP'li belediye başkanlarının bir bölümünü görevden aldığını, AKP adayı olarak seçilmiş, memnun olmadığı belediye başkanlarını da istifa ettirdiğini söyleyen Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi muhalefet partileri açısından aynı uygulamalar, görevden alma şeklinde yeniden başladı. Seçilmiş başkanların görevlerinden uzaklaştırılmaları, yerel yönetim seçimlerini anlamsız hale getirmektedir. Seçmenlerin kullandıkları oyların da siyasi iktidarca iptal edilmesi anlamına gelen antidemokratik bir uygulamadır."