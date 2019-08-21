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20 Yargıtay üyesi de törene katılmayacak

Yaklaşık 20 Yargıtay üyesinin, adli yıl açılış törenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilmesi nedeniyle rahatsızlık duyarak Saray'a gitmeme kararı aldığı öne sürüldü.
 21 Ağustos 2019 09:33
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20 Yargıtay üyesi de törene katılmayacak

Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt

Baroların öncülük ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek adli yıl açılış tartışmasının Yargıtay içerisinde de yankı uyandırdığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, yaklaşık 20 Yargıtay üyesi, törenin yapılacağı yer nedeniyle rahatsızlık duyarak Saray'a gitmeme kararı aldı. Cumhuriyet'in ulaştığı ve adının açıklanmasını istemeyen bir Yargıtay üyesi, baroların açıklamasına katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu örgütlü bir karar değil. Tamamen bireysel olarak, herkesin kendi başına aldığı bir karar. Ben gitmek istemiyorum. Kişisel tercihlerim ve edindiğim hukuk kültürü bunu gerektiriyor. Yürütmenin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde adli yıl açılışı yapmak yargı bağımsızlığını zedeler. Yargı bağımsızlığı ilkesi gereği katılmayacağım. Aslında yer de önemli değil. Külliye de devletin bir yeri. Ama bir siyasi partinin genel başkanının gözetimi altında bu törenin yapılmasına karşıyız. Lüks otellere gitmeye de gerek yok. Yargıtay'ın kendi salonu var. Siyasilerin etkisinden uzak bir yerde tören yapılmalı."

Yargıtay Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminden bu yana, adli yıl açılış törenlerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunan Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenliyor. 2 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni de Saray'da olacak. Yargıtay, tören kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TTB) ve 79 baro başkanlığına da davetiye gönderdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın arasında bulunduğu 42 baro yönetimi, Yargıtay'ı eleştirerek Saray'daki törene gitmeyeceklerini açıkladı. TBB ise törene gitme kararı alırken, bu yıl Başkan Metin Feyzioğlu'nun da bir konuşma yapacağını bildirdi.
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