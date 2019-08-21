İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
|21 Ağustos 2019 11:15
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- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte yarın sabaha kadar aralıklarla yerel sağanak geçişleri beklenildiğinden, yollarda göllenme ve su baskını yaşanmaması için önlem aldı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte yarın sabaha kadar aralıklarla yerel sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Anadolu Yakası ve kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM verilerine göre, İstanbul güne 22 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile parçalı bulutlu yerel yağmurlu başladı. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönüşebileceği tahmin ediliyor.
Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İBB, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor.
Kentte hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
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