Borsa güne yükselişle başladı
|21 Ağustos 2019 10:00
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 131,89 puan ve yüzde 0,14 artışla 96.163,73 seviyesine yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile turizm oldu.
Dün, yüzde 0,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 96.031,83 puandan tamamladı.
Analistler, ticaret savaşlarında yaşanacak gelişmelerin yakından takip edildiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı, "Çin ile anlaşma yapmak için hazır değilim" açıklamasının küresel piyasalarda risk iştahını düşürebileceğini söyledi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının siyasi riskleri artırdığını kaydeden analistler, artan belirsizliklerin dün pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olduğunu ifade etti.
Analistler, bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor
21 Ağustos 2019 23:45
|Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor
21 Ağustos 2019 21:33
|Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü
21 Ağustos 2019 21:08
|Sigorta acenteleri yarın Ankara'da buluşacak
21 Ağustos 2019 20:58
|Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kripto para kullanıyor
21 Ağustos 2019 19:53
|Kamil Koç, 93 milyon dolara satıldı
21 Ağustos 2019 15:55
|ASELSAN'dan sipariş rekoru
21 Ağustos 2019 13:08
|Çeyrek altın ne kadar?
21 Ağustos 2019 12:44
|Gün ortası döviz fiyatları
21 Ağustos 2019 12:03
|Endonezyalı geline bu kez de uçak bileti engel oldu
21 Ağustos 2019 11:30