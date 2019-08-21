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Borsa güne yükselişle başladı

-Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 96.163,73 puandan başladı.
 21 Ağustos 2019 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 131,89 puan ve yüzde 0,14 artışla 96.163,73 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile turizm oldu.

Dün, yüzde 0,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 96.031,83 puandan tamamladı.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanacak gelişmelerin yakından takip edildiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı, "Çin ile anlaşma yapmak için hazır değilim" açıklamasının küresel piyasalarda risk iştahını düşürebileceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının siyasi riskleri artırdığını kaydeden analistler, artan belirsizliklerin dün pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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