Kılıçdaroğlu: Protesto etmeyi doğru bulmuyoruz
|21 Ağustos 2019 11:17
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Görevden alınan belediye başkanları hakkında yargı kararı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu'na Başbakanlığı bıraktırdıklarında da aynı tepkiyi gösterdik. AKP'li başkanlar görevden istifa ettirilirken de. Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır" dedi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 'Millet iradesine saygısızlık' başlıklı bugün yayınlanan yazısında Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Öncesinde hükümet kanadıyla görüşmeler yaptığını ve görevden alınan belediye başkanlarının PKK ile ilişkisi olduğunun belirtildiğini söyleyen Zeyrek, "Ancak bu iddialara ilişkin süren soruşturmalar dışında somut bir yargı kararı bulamadım. "Başkanlar suçluysa, görevden alınıp yerlerine belediye meclislerinde neden seçim yapılmadı" soruma da ikna edici bir yanıt bulamadım" diye yazdı.
"OHAL RESMEN BİTTİ AMA FİİLEN DEVAM EDİYOR"
Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin olarak Zeyrek'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz?
Aklın mantığın alacağı şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde 'Türkiye'de demokrasi var'ı anlatamayız.
20 Temmuz'da ilan edilen OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ilan etmişti. 'Seçilirlerse görevden alırız' demişti. Her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Kenan Evren'de, darbe dönemlerinde bile yaşanmamıştı böyle şeyler."
"HALKIN FERASETİNE GÜVENDİK"
Partinin adı ne fark eder ki? Bir kişinin iradesi ile her şey olabiliyor, milletin iradesi yok sayılabiliyor ülkede. Artık demokrasinin son kırıntıları da ortadan kalktı."
Öte yandan Kılıçdaroğlu, parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyum kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüklerine ilişkin soruya, "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul'da da aynı şeyi YSK eliyle bize yaptılar. 'Ya sokağa çıkın ya boykot edin' dediler. İkisini de yapmadık. Halkın ferasetine güvendik ve gördük" diye yanıt verdi.
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