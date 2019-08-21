DGS tercih kılavuzu yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-DGS tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi- Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos'a kadar "ais.osym.gov.tr" sayfasından yapabilecek
|21 Ağustos 2019 15:29
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim."
Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|BİLSEM'e 20 bin 263 öğrenci yerleştirildi
21 Ağustos 2019 17:00
|Uluslararası birinciler artık Maarif'ten çıkıyor
21 Ağustos 2019 08:34
|Selden etkilenen Eminönü esnafına 100 bin TL kredi
20 Ağustos 2019 14:55
|Rektör, dereceye giren öğrencilerin kayıtlarını yaptı
19 Ağustos 2019 19:08
|12 milyon gence beceri envanteri
19 Ağustos 2019 09:31
|Okullarda FETÖ temizliği...300 bin kitap kaldırıldı
18 Ağustos 2019 09:00
|Üniversite kaydı için bunları unutmayın
18 Ağustos 2019 08:40
|148 bin kişi Türkiye'de eğitim alıyor
17 Ağustos 2019 07:30
|Başkent'in en renkli okulları
15 Ağustos 2019 23:18
|Mesleki ve teknik eğitim için yeni projeler hayata geçirilecek
15 Ağustos 2019 21:21