Canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde üzerinde canlı bomba düzeneği olan PKK'lı terörist, 8 Ağustos'ta polis tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.
|21 Ağustos 2019 12:02
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladıklarını söylemişti. O canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.
Anbean kameralara yansıdı
Teröristin yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği öğrenildi.
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