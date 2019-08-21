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Endonezyalı geline bu kez de uçak bileti engel oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Endonezya'dan gelin olarak gelen ve köylülerin imece usulü yardımıyla düğünü yapılan Desy Meilyana, ülkesine gidip oturma izni alamazsa kendisi gibi işitme engelli olan eşi Erdoğan Ören' den ayrılmak zorunda kalacak.
 21 Ağustos 2019 11:30
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Endonezyalı geline bu kez de uçak bileti engel oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Endonezya'dan gelin olarak gelen ve köylülerin imece usulü yardımıyla düğünü yapılan Desy Meilyana, ülkesine gidip oturma izni alamazsa kendisi gibi işitme engelli olan eşi Erdoğan Ören' den ayrılmak zorunda kalacak.

Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan inşaat işçisi Erdoğan Ören, sosyal medya üzerinden tesadüfen Endonezyalı Desy Meilyana ile tanıştı. Kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Endonezyalı kadın ile arkadaşlığını ilerleten Ören, ailesine kendisinden 14 yaş büyük olan kadına aşık olduğunu söyledi. İşaret dili ile anlaştığı ailesine Endonezya'ya gitmek istediğini söyleyen engelli adam, talebi kabul görmeyince 20 bin lira karşılığında Desy Meilyana'nın Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Ancak bu talebi de geri çevrilince birkaç kez intihara teşebbüs etti. Engelli çiftin aşkına engel olamayan ailesi ise vize, pasaport ve yol masrafları için talep edilen yaklaşık 20 bin lirayı Desy Meilyana'ya gönderdi. Desy Meilyana'yı karşısında gören Erdoğan Ören ise dakikalarca sevdiği kadına sarıldı. Akrabalarının aracıyla memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne gelen engelli çift, burada komşuların yardımlarıyla köy düğünü yaptı.

İnşaatlarda kazandığı para ile kendisine ev yapan Ören, köy sakinlerinin desteği ile ayakta duruyor.

Son engel uçak bileti

Birbirlerini sevmeye engelli olmaları, engel olmayan Erdoğan Ören ve Desy Meilyana çifti, beden dili ile isteklerini anlatırken, akrabası olan Mustafa Bayraklı onların adına konuştu. Bayraklı, "Şuana kadar bütün evraklarımızı tamamladık. Desyn'in Endonezya ülkesine giriş çıkış yapması gerekiyor. Ayrıca burası için bir ay oturma izni alması gerekiyor. Endonezya ülkesine gidip gelmesi için tahmini 5 bin TL gibi bir rakam tutuyor. Erdoğan'ın da sakat maaşı ile uçak biletini almaya gücü yok. Biz burada sadece Desy'nin ülkesine gidip oturma izni alıp gelebilmesini istiyoruz. İmece usulü yapılan düğünleri ardından Erdoğan' ın elindeki birikimi de bitti ve Desy'i memleketine gönderecek gücü yok. Yapılan çabalarla 6 ay oturum izni almıştık. Bu süreçte Endonezya'dan gelmesi gereken N1, N2, N3 gibi, nikah işlemleri ve ikametgah evrakları gibi işlemleri halletmeye çalıştık. Ama evraklar yetişmediği için zaman aşımına uğradık. Bu yüzden göç dairesi bize Desy'in kendi ülkesine giriş çıkış yapması gerektiğini söyledi. Oturma iznini alıp geldiğinde önlerinde hiçbir engel kalmıyor. 3 yıl boyunca kalıcı kontrol şartlı kalarak, nikahları kıyılıp Türk vatandaşı olabilecek. Türkye ile Endonezya arası 10 bin 600 km az değil, haliyle 5 bin TL tutuyor ve daha zaman aşımından alınan cezalar hariç. Halkımızdan Desy'in memleketine gidip gelebilmesi için yani sadece uçak bileti için yardım bekliyorlar" diye konuştu.

Çift, uzanacak yardım elini bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
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