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ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

ATM'lere sahte para koyup gerçeğini çeken iki çeteye yapılan operasyon sonrası çok sayıda ATM'den sahte para verildiği yönündeki iddialar kafaları karıştırdı. Şikayetlerin neredeyse tamamında sahte banknotların 100 TL olması dikkat çekerken bankalar ise kendilerine bu yönde başvuran müşterilerini böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını direterek geri çeviriyor. Tüketici birlikleri ise ATM'den sahte para alınması halinde sorumluluğun bankada olduğuna dikkat çekerek, vatandaşın hakkını sonuna kadar araması noktasında uyarıyor
 21 Ağustos 2019 11:39
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ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

Son yıllarda dolandırıcıların geliştirdiği en dikkat çekici yöntemlerden biri hiç şüphesiz sahte paraların ATM'lerde orijinalleri ile değiştirilmesi oldu. İlk defa 2017 yılında Kırklareli'nde ortaya çıkarılan yöntem geçtiğimiz aylarda ise Mersin'de düzenlenen operasyonda tespit edildi.

Mersin'de gerçek paraların belirli yerlerini keserek, sahte banknotlara yapıştırarak, çok sayıda banka ATM'sine yatırıp, daha sonra başka ATM'den gerçek para olarak çeken 4 kişi yakalandı.

  • Ekipler dolandırıcıların bu işlemi özellikle Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri başta olmak üzere çok sayıda ilde yaptığını tespit etti.

SAÇ SPREYİ İLE ATM'YE KABUL ETTİRDİLER

2017 yılındaki Kırklareli'ndeki dolandırıcılık vakasında ise dolandırıcıların bastıkları gerçeğe en yakın sahte paraları saç spreyi sıkarak para çekme makinelerine kabul ettirdikleri tespit edilmişti. Organize suç örgütünün bu yolla yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı da iddia edilmişti.

ÖZELLİKLE İKİ BANKNOT TERCİH EDİLİYOR

Söz konusu her iki olayda da sahte olarak ATM'lere yatırılıp çekilen banknotlarda genellikle yüksek meblağlar olması nedeniyle 100 ile 200 TL'lik paraların kullanıldığı tespit edildi.

GÜVENLİK AÇIĞI MI VAR?

Gerçek banknottan bir parçanın birleştirilmesi ve basılan sahte banknotların saç spreyleri sıkılarak ATM'lere bir şekilde kabul ettirilmesi neredeyse herkesin cüzdanında bir adet bulunan kartlar üzerinden yapılan para alışverişlerinin de güvenliğini gündeme getirirken, bazı ATM'lerde sahte para verildiği yönündeki çok sayıda şikayet ise akılları karıştırdı.

ATM'DEN ÇEKTİĞİ PARADAN SAHTE ÇIKTI

Bir bankanın ATM'sinden çektiği parayı farklı bir borç için yine aynı ATM'den yatırmak isteyen Aydın Uncuoğlu, hazneye koyduğu paranın içindeki 100 TL geri verilince paranın sahte olduğunu anladı.

BANKA: MÜMKÜN DEĞİL!

Yaşanan durum sonrası banka ile temasa geçerek başından geçen olayı anlatan Uncuoğlu'na bankada gelen cevapta; işlemlerde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığına vurgu yapılarak, sahte banknotlara karşı ayırt edici para sayma makineleri kullanıldığını ve bundan dolayı sahte para verilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.￼

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Bir başka sahte para mağduru vatandaş ise ATM'den kendisine verilen sahte 100 TL üzerine başvurduğu ilgili bankadan, Uncuoğlu'na verilen cevapta olduğu gibi böyle bir şeyin mümkün olmayacağına yönelik diretme ile karşılaşması üzerine konuyu CİMER'e yazarken, savcılığa da başvuracağını dile getirdi.

İstanbul'daki metro istasyonunda benzer durumla karşılaşan başka bir vatandaş ise sürekli aynı şeyin yaşadığını belirtip şu sözlerle sitem ediyor;

''Bu ATM'ler sürekli sahte para dağıtıyor. Bu paralar ATM de geri yatırılamaz iken nasıl aynı sistemden geçip bize veriliyor? Konu ile ilgili defalarca iletişime geçmeye çalıştım fakat her zaman olumsuz yanıt aldım. Bu akladıkları paraların üstünü telefon görüşmenizde ezberlenmiş cümlelerle kapatıyorlar.''

NEREDEYSE TAMAMI 100 TL

Şikayet platformlarında farklı illerde benzer çok sayıda şikayetin yer aldığı görülürken, sahte paraların neredeyse tamamının 100 TL olması ise dikkat çekti.

  • Kırklareli ve Mersin'deki sahte para operasyonlarında dolandırıcıların genellikle 100 ile 200 TL'lik banknotları kullandığı tespit edilmişti.

BANKANIN SORUMLULUĞUNDA

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, ATM'lerden çekilen paralar arasında sahte para olması halinde sorumluluğun ilgili ATM'nin sahibi banka olduğuna dikkat çekerek bu yönde mağduriyet yaşayanların başta bankalara başvurarak, çözüm alınmaması halinde ise ATM'den çekilen paranın seri ve sıra numarası ile, çekildiği tarih ve saate ilişkin bilgileri belirten bir dilekçe ile konuyu yargıya taşıyarak haklarını sonuna kadar aramaları noktasında uyarıyor.

Kenan Biter

Yeni Şafak
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