Çay-Kur, Çaya 3. defa zam yapmayacak!
|21 Ağustos 2019 11:45
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Çay-Kur'un Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim Bloomberg HT kanalında açıklamalarda bulundu.
Alim bilanço zararlarının genellikle banka kredilerinden kaynaklı olduğunu söylerken kredi faizlerinin düşmesi dolayısıyla borçların yapılandırılacağını da aktardı. Genel Müdür Vekili, "Kredilerde faiz oranları da daha düne kadar yüzde 30-34 civarlarındaydı. Yüzde 25'lerin çok üzerindeydi. Ancak şimdi yüzde 17,45'lere kadar düştü. Daha da düşeceği söyleniyor. Zaten bizim tüm bilanço tablolarındaki zararımız genelde banka kredilerinden kaynaklı. Onun haricinde tamamen tasarruf tedbirleri içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.
'YİNE MALİYETİN ALTINDA'
Yusuf Ziya Alim son iki ayda iki kez yüzde 15 zam yapılan kuru çay fiyatına daha fazla zam yapılmayacağını söyledi. Alim, "Kurumun da belli bir maliyet yükü vardı. Tüketiciye de maliyetlerin tamamının yansıtılmaması adına yüzde 30'luk zammı ikiye böldük. Yüzde 15'lik zammı ilk zammı 2 ay önce yaptık, 15'ini de şimdi yaptık. Sonuçta başka ürünlerle karşılaştırıldığında yüzde 30 zam yine de maliyetlerin altında kalıyor" dedi.
2017 yılında 267.6 milyon lira zarar açıklayan ÇAYKUR, 2018 yılında 42 milyon lira kar beklentisine karşın 657 milyon 86 bin lira net zarar açıklamıştı.
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