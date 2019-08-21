Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı
|21 Ağustos 2019 11:21
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Kadıköy'de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.
Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam, Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde toplanarak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale etti.
Olaylar sırasında ara sokaklarda yolları kapatan ve çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K, zanlılardan biri tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan H.K. olduğunu ve HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında saklandığını belirledi.
Şüpheli, ilçe binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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