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TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar

Çinli Byte Dance'in sahibi olduğu video paylaşım uygulaması Tiktok, kurulduğu 2016 yılından bu yana gösterdiği performansla, 500 milyon kullanıcı sayısına en kısa sürede ulaşan uygulama oldu. Sadece 3 yılda bu eşiği geçen uygulama, 75 milyar dolar ile en değerli start-up unvanını da elde etti. Türkiye'de de büyük bir popülariteye sahip uygulamanın sadece 2019'un ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ise 600 milyon dolar. Türkiye'de kullanıcı sayısı 28 milyona ulaşan uygulama, ahlaki değerleri içten içe çökertiyor
 21 Ağustos 2019 11:48
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TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar

Kullanıcılarına çeşitli özelliklerle 15 saniyelik video çekme ve yayınlama imkanı tanıyan TikTok uygulamasının popülerliği ve kullanıcı sayısı gittikçe artıyor. Geçtiğimiz yıl 250 milyon olan kullanıcı sayısını bu yıl 500 milyona çıkararak dikkat çeken uygulamanın Türkiye'de de 28 milyon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye uygulamanın dünya çapında en çok kullanıldığı 3. ülke konumunda.

Oluşturulan içeriklerin kalitesi tartışılsa da kısa sürede elde edilen bu başarı, sosyal medyanın geldiği noktayı göstermesi bakımından önem taşıyor.

Diğer sosyal medya ağlarıyla ile karşılaştırıldığında, en genç platform Tiktok oluyor. Kullanıcıların yüzde 66 gibi büyük bir bölümünü 30 yaş altı gençler oluşturuyor.

HER TALEP ARZINI DOĞURUR

İlk öce chat siteleri, ardından Facebook, Twitter, İnstagram ve Tiktok. Son yıllarda hızla yaygınlaşan anlık video paylaşım uygulaması, bir beğeni uğruna nerelere kadar gelindiğini gözler önüne seriyor. Basit bir ekonomik kuraldır, her talep arzını doğurur. Talep eden olmazsa, arz ortadan kalkar.

Güzel amaçlar uğruna kullananları tabiki tenzih ediyoruz. Ancak yaşanan ve önüne geçilemeyen tüm bayağılıkların güzelliği gölgelediği gerçeğini görmezden gelemeyiz.

3 AYDA 600 MİLYON DOLARLIK GELİR

  • Büyük katılımcı kitlesinin yanı sıra Tiktok gelirler açısından da önemli ilerlemeler kaydetti. Uygulama içi satın alımlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 275 artış göstererek 3,5 milyon dolara yükseldi. Uygulamanın sadece 2019'un ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 600 milyon dolar olarak dikkat çekiyor. Tiktok'un bu başarısı, internet girişimciliğinde hala yüzülmemiş sular olduğunu gösteriyor.

    • Ekonomi dergisi Z Raporu'nun Ağustos sayısında, 500 milyon kullanıcıya ulaşan TikTok'un sosyal medya girişimleri içerisinde elde ettiği başarı işlendi. Büyük katılımcı kitlesinin yanı sıra gelirler açısından da önemli ilerleme kaydettiği vurgulandı.

    EŞİNİ BOŞAYAN DA VAR İNTİHAR EDEN DE

    Herhangi bir içerik sınırlaması olmayan ve kontrolsüz kullanılan Tiktok uygulaması birçok sosyal sorunu beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal reklamlar üzerinden her kesime ulaşan uygulama çocuk istismarına da çanak tutuluyor. Cinsel içerikli yorumlar ve görüntüler "eğlence" adı altında milyonlarca kişiye ulaştırılıyor. Aileler tarafından büyük tepki toplayan uygulama yüzünden eşini boşayan da var, sicili bozulan da intihar eden de...

    HER YERDE KARŞIMIZDA

    Tiktok, artık öyle bir seviyeye geldi ki uygulamada yer alan videoları izlemek için TikTok'un kendisini indirmeye gerek kalmıyor. Diğer sosyal medya hesaplarında da paylaşılan Tiktok videolar, yine aynı şekilde binlerce görüntülenme sayılarına ulaşıyor. Uygulamadan haberi olmayan birçok vatandaş bile bir noktada Tiktok videosunu izlemiş oluyor. Bu da platformda ne kadar fazla içerik üretildiğini gözler önüne seriyor.

    TİKTOK HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

    Şirketler Z kuşağını daha yakından tanımak ve onların dünyasını öğrenmek için TikTok uygulamasını izliyor.

    GACKT ve Yukina Kinoshita gibi Japon ünlülerin hesap açması ve TV programlarında tartışılması uygulamanın popülaritesini artırdı.

    Burger King gibi ünlü markalar ürünlerini tanıtmak için TikTok ile sürekli bağlantı halinde.

    Yapılan araştırmalara göre kullanıcılar insanlara ulaşmak konusunda TikTok'un Instagram'dan daha etkili olduğunu savunuyor.

    Tayland ve Endonezya'nın yerel pop yıldızları TikTok platformunda kendi içeriklerinin yer alması için uygulama tarafından davet ediliyor.
    Yeni Şafak
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