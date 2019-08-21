Şahinler hakkında yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şahinler Suç Örgütü'ne yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. 10'u örgüt yöneticisi, 71'i örgüt üyesi toplam 81 şüphelinin bulunduğu iddianamede 1 numaralı şüpheli olarak örgüt lideri Sedat Şahin yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticileri kısmında; Sedat Şahin, Mehmet Şahin, Serkan Şahin, Emrah Topal, Mustafa Tuna Gülümsel, Ahmet Ak, Bahadır Şahin, Aziz Korhan Sarıbıyık, Mustafa Erol ve Hasan Akdeniz bulunuyor.

31 EYLEM TEKER TEKER ANLATILDI

21 mağdurun 2'de maktulün bulunduğu iddianamede, örgütün yapısı detaylıca anlatıldı. İddianamede, örgüt üyelerinin yaptığı suç içerikli telefon görüşmelerinin dökümleri yer aldı. Hazırlanan iddianamede, suç örgütü üyelerince gerçekleştirilen 31 eylem sıralandı.

İddianamede, "Şahinler Suç Örgütü'nün etkinlik alanlarının geniş olması ve ilgili kanun hükümlerince düzenlenen yaptırımlarda örgüt liderinin adli takibattan kurtulma adına girişimlerde bulunduğu ve farklı farklı örgüt yöneticisi belirlenerek yapılandıkları geçmiş soruşturma dosyalarından da bilinmektedir" denildi.

ÖRGÜTÜN PROFİLİ

Suç örgütünün profilinin verildiği iddianamede örgütün otoriter kişiliğe sahip olduğu, örgüt üyelerine karşı yaptırımlarının olduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen eylemlere doğrudan iştirak edilmediği, çevrelerinde saygınlık uyandıracak karizmatik kişiliğe sahip oldukları belirtildi. İddianamede örgütün profili 17 maddede açıklandı.

"HAYAT TARZI HALİNE GETİRDİLER"

İddianamede, şüphelilerden Sedat Şahin'in liderliğinde teşkil edilen suç örgütünün hukuka aykırı amaçlar dahilinde gerçekleştirdikleri eylemleri hayat tarzı haline getirdikleri, hiyerarşik düzen içerisinde devamlılık arz edecek şekilde suç işleme kastı ile hareket ettikleri kaydedildi. Kamu düzeni/otoritesi ve barışını tehdit eden ve tehlikeye düşüren, Anayasa ile teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliğini, yaşam hakkını tehdit eden Silahlı Organize Suç Örgütü olduğu belirtildi.

İddianamede, eylemlerin kısa süre içinde gerçekleştirildiği, bu süre zarfında suç örgütü faaliyeti kapsamında yapılan planlı iş paylaşımının ve hiyerarşik bağ içerisinde verilen talimatlara uyma sadakatinin mutlak surette var olduğu, öncelikle şehir dışında yaşayan katılanlarla ilk etapta telefonda irtibat sağlandıktan sonra buluşma ve konaklama yerlerinin ayarlandığı anlatıldı.