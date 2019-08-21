KYK yurtlarına yüzde 20'ye yakın zam geldi
|21 Ağustos 2019 11:55
|Yazdır
Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan güvence bedeli de en düşük yurt modelinde 224 liradan 273 liraya çıkarıldı. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira olarak belirlendi. Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yurt modelindeki yatak ücreti de zamlı tarifede 340 liraya yükseldi. Bu yurtların güvence bedeli 380 liradan 465 liraya yükseltildi. Kıbrıs'taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30'un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi.
KYK Genel Müdürlüğü'ne yurt başvuru süresi 26 Ağustos'ta sona erecek. KYK yeni dönemde kullanılacak 244 bin 743 boş yatak bulunduğunu açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çay-Kur, Çaya 3. defa zam yapmayacak!
21 Ağustos 2019 11:45
|Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
20 Ağustos 2019 10:46
|Motorine ve benzine zam gelecek
19 Ağustos 2019 07:47
|Temmuz'da eriğin fiyatı yüzde 41.44 düştü
15 Ağustos 2019 22:33
|Tütün mamullerindeki vergi artırıldı
15 Ağustos 2019 07:46
|Kırmızı ete yüzde 20 zam geliyor
14 Ağustos 2019 12:01
|Petrol fiyatları düşüşte
12 Ağustos 2019 20:53
|Denizli'de dolmuş ücretlerine zam kararı
10 Ağustos 2019 21:43
|Antalya'da toplu taşımaya zam
08 Ağustos 2019 19:05
|Faiz indirimi tüyosuyla konut enflasyonu arttı
06 Ağustos 2019 08:15