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Kayınpeder katili damada 37,5 yıl hapis cezası
Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
|21 Ağustos 2019 11:58
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Başakşehir'de kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu karar İstinaf Mahkemesince bozulan sanık Cemil Karanfil, yeniden 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Tuncay Aslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu. Kararda, mağdur Esma Karanfil'in yaralanmasının niteliğine göre sanığına uygulanan "öldürmeye teşebbüs" suçundan eksik ceza tayini verildiği" belirtildi.
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