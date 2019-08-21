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Orta yaşlarda yüksek tansiyon, yaşlılıkta beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

Bilim insanları, 30 ve 40'lı yaşlarda yüksek tansiyonun, yaşlılıkta beyin sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bildirdi
 21 Ağustos 2019 12:18
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Orta yaşlarda yüksek tansiyon, yaşlılıkta beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

Bilim insanları, 30 ve 40'lı yaşlarda yüksek tansiyonun, yaşlılıkta beyin sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Independent gazetesinin haberine göre, İngiliz nörologların 502 kişinin katılımıyla yürüttüğü araştırma, 36 ila 43 yaşlarında tansiyonları hızla yükselenlerin ve 53 yaşında diğerlerinden yüksek seyredenlerin beyinlerinin, 70'li yaşlarının başında daha çok büzülebileceğini ortaya koydu.

Bunama risk faktörlerinin belirlenmesi için yapılan araştırmaya katılanların, 1946'da aynı haftada doğduğu belirtildi.

- Yaşlılıkta beyin hacminde küçülmenin işaretçisi

Beyin taramaları yapılan katılımcıların orta yaşta tansiyonlarındaki ani yükselmelerin, yaşlılıkta beyin hacminde küçülmenin işaretçisi olduğu gözlendi.

Araştırmada, yüksek tansiyon ve alzaymır ile ilişkili amiloid proteinin miktarı arasında bağlantı bulunamadı.

Çalışmanın ayrıntıları, "The Lancet Neurology" dergisinde yayımlandı.

Araştırma ekibinden Profesör Jonathan Schott, "Tüm yaşamlarıyla araştırmaya katkı sağlayan bireylerden oluşan bu eşsiz grup, halihazırda tüm yaşam boyunca sağlığı etkileyen faktörleri anlayışımızı şekillendirdi. Bulgular, 30'larımızda bile tansiyonun, 40 yıl sonra beyin sağlığımızda çarpma etkisi yaratabileceğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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