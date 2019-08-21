Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sürekli işçi veya sözleşmeli personel pozisyonlarının kullanımı ile ilgili taleplerin doğrudan tarafına gönderilmesine dair tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi.

Bildiğiniz gibi, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) kapatıldıktan sonra yeniden yapılandırılarak 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan "KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün görevleri arasında; "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılacak kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak atama sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek" hususu yer almıştır.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu kurumlarının olası farklı yazışmalarını engellemek ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla; sürekli işçi ve sözleşmeli personel pozisyonlarına açıktan atama veya alım amacıyla kullanma taleplerinin doğrudan Başkanlıklarına gönderilmesini istemiştir. Kurumlarca gönderilen taleplere ilişkin görüş alınma süreci Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütülecektir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından talepler onaylanması halinde kamu kurumları sürekli işçi veya sözleşmeli personel alım ilanına çıkabilmektedir.

İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ