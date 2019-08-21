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Gül, Davutoğlu ve Babacan, AK Parti'nin 18. yıl törenine davet edilmedi

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek törene; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan davet edilmedi
 21 Ağustos 2019 12:56
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Gül, Davutoğlu ve Babacan, AK Parti'nin 18. yıl törenine davet edilmedi

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi.

ÜÇÜNE DE DAVETİYE YOK

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.

Bilindiği üzere AK Parti'den her geçen gün uzaklaşan 3 isim, son dönemde yeni parti çalışmaları içerisinde.

GÜL VE DAVUTOĞLU BİRLİKTELİĞİ

Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından AK Parti'den uzak duran Abdullah Gül, partinin etkinliklerine katılmıyordu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu.

Gül ve Davutoğlu son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına aynı anda tweet atarak tepki göstermişti.

BABACAN PARTİ KURUYOR

AK Parti ile yollarını ayıran diğer isim ise Ali Babacan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti'den istifa eden Babacan, yeni bir parti kurmak için teşkilat oluşturma hazırlığında.

AK PARTİ: KENDİNİ AİLEDEN HİSSETMEYENLER...

Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davetiye gönderilmemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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