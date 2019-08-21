Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
|21 Ağustos 2019 13:09
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ağustos 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda aralarında daire başkanı ve şube müdürlerinin de bulunduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kişinin aranması ise devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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