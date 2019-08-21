ASELSAN'dan sipariş rekoru

Bu sözleşmeler arasında 841 Milyon Euro tutarlı Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 Milyon ABD Doları tutarlı Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 Milyon ABD Doları tutarlı Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor.

2019 yılının başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran ASELSAN, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırıyor. Bu kapsamda son olarak Gambiya'ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64'e yükseltti.

Temmuz Ayında Yüksek Tahsilat

Haziran 2019 sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 Milyar TL'ye ulaştıran ASELSAN'ın net karındaki büyüme aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti.



ASELSAN'ın finansal tablolarındaki olumlu ivme Temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, 2019 yılı ilk altı aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 Milyon TL'yi (122 Milyon ABD Doları) aştı.



Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 52'inci sırada yer alan ASELSAN, savunma alanındaki liderliğini güçlendirerek 2019 yılını TL bazında yüzde 40-yüzde 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

