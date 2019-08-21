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Kayalık araziyi 10 bin ağaçla 'orman'a dönüştürdü

İş hayatındaki 40 yılın ardından 62 yaşındaki Halil İbrahim Aktekin, 24 yılda peyderpey satın aldığı 64 dönümlük kayalık araziye diktiği 10 binin üzerinde ağaçla adeta orman oluşturdu
 21 Ağustos 2019 13:42
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Kayalık araziyi 10 bin ağaçla 'orman'a dönüştürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Halil İbrahim Aktekin, 40 yıllık iş hayatından sonra satın aldığı 64 dönümlük kayalık araziyi 10 binin üzerinde ağaçla adeta ormana dönüştürdü.

Aktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıl elektrik sektöründe çalıştığını, iş hayatının 13 yılının Azerbaycan'da geçtiğini söyledi. Azerbaycan'da enerji kabloları ürettiğini, 2010 yılında Türkiye'ye döndüğünü belirten Aktekin, "2007 yılında çiftliğin bulunduğu yerde ufak tefek bir şeyler yapmaya karar vermiştim. Sanayiciliği bıraktıktan sonra fabrika işiyle uğraşmamaya karar verdim. Sonra küçük bir işletme yapıp orada hobi amaçlı yoluma devam etmek istedim. Ormanı, bitkileri, hayvanları çok seviyorum." diye konuştu.

Aktekin, doğayla iç içe yaşamayı her zaman çok sevdiğini ifade ederek ağaçlar ve çiçeklerle sohbet etmenin kendisini doğaya yönelttiğini dile getirdi. Sanayici olduğu dönemde, çiftliğinin bulunduğu araziyi aldığını aktaran Aktekin, ilk dönemde aldığı yaklaşık 9 dönümlük araziyi yıllar içinde 64 dönüme çıkardığını anlattı.

Arazisinin bir süre atıl olarak beklediğini söyleyen Aktekin, şöyle devam etti:

"Sanayiciliği bıraktıktan sonra böyle bir iş yapmaya karar verdim. Sonra da ağaç dikimlerine başladım. Tabii ki zor oldu, arazi büyük bir kayanın üzerinde çıplak bir tepeydi. Hiçbir şey yoktu, sadece tek tük meşe ağaçları vardı. Bu bitki örtüsünü tamamen Allah'ın izniyle tek tek ben diktim. Bu araziye 2 bin kamyonun üzerinde toprak getirdim, bir o kadar da taş attım araziden. Buraya sevdalandım. Havası güzel, kendimi tamamen buraya adadım. İnsanların mutlu olabileceği bir yer yaptım."

Aktekin, sosyal donatıların da bulunduğu alana kurduğu çiftlikteki deve, geyik, keçi, ördek, tavşan ve lama gibi yaklaşık 50 tür hayvanın bakımını da yaptığına işaret ederek çiftliğe gelenlerin doğayla iç içe zaman geçirebildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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