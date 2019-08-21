Bakan Selçuk, önceki dönem kazanımlarını da, geri mi alacak?
|21 Ağustos 2019 13:45
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Hükümet ve memurlar arasında gerçekleştirilen 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Açıklama, yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından bu sabah duyuruldu.
5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, sadece tüm kamu personelinin geneli kapsayan boyutuyla değil, 11 hizmet kolu boyutuyla da uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Yani Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sadece oransal zamları değil, hizmet kolları bazındaki kazanımları da ele alacaktır.
Ancak bilindiği üzere, tüm toplu sözleşme kazanımları 2 yıl süreyle geçerlidir. Buna öğretmenlerin nöbet ücreti, veznedarların mali sorumluluk tazminatı, mübaşirlerin tazminatı gibi tüm hizmet kolları bazındaki diğer kazanımlar dahildir.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, hizmet kolları bazında anlaşma sağlanamadığı için, Kamu İşveren Heyeti başkanı bakan Selçuk, önceki dört toplu sözleşme döneminde elde edilen kazanımların devamı için de, bir anlaşmaya yanaşmamakta ve bu eski kazanımlar için de Hakem Heyetini adres göstermektedir. Yani daha önceki dönemlerde elde edilen kazanımların, devam edip etmeyeceği, Hakem Heyetinin takdirine bırakılmaktadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, önceki toplu sözleşme dönemlerinde elde edilen kazanımların da kaybıyla sonuçlanabilecek böyle bir girişimde bulunması halinde, büyük bir kriz çıkabilecektir.Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
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