Patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada 1 tahliye

Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu ile avukatları katıldı. Sanıklardan Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark, Hamit Güzelgül, Abdurrahman Akyol ve Berzan Çetek ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyeti, sanık Berzan Çetek'in davasının başka bir dosyayla birleştirilmesi nedeniyle duruşmaya katılmasına gerek olmadığını belirterek, SEGBİS'ten ayrılmasını söyledi.

Mahkeme başkanı, kimlik kontrolünün ardından sanıklara savunma için söz hakkı verdi.

Patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel, savunmasında, savcılıktaki ifadesinin doğru olduğunu söyledi.

Diğer sanıkların hiç bir suçunun olmadığını öne süren Üzel, "Benim ehliyetim olmadığı için bunlar benle yola çıkmıştı. Eğer olayla alakaları olsaydı Malatya'ya giderken de gelin derdim ama ehliyetimi aldığım için tek yola çıktım. Ben suçumu inkar etmiyorum ama diğer sanıkların olayla bir ilgisi yok." şeklinde savunma verdi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar da olayla bir bağlantılarının olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamit Güzelgül'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddianamede 14 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Olay

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, aramada yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü Ali Rıza Üzel'in de bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde ele geçirilmişti.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.