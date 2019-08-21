Teröristlerin şaşırtan kamuflaj yöntemi

AĞRI'daki Tendürek Dağı'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu kategori'de, 600 bin lira ödülle aranırken öldürülen, 'Agir' kod adlı terörist Uğur Arslan'ın ilginç görüntüsü ortaya çıktı. Video paylaşım sitesinde yayınlanan videoda; Arslan'ın, dağdaki teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma, pusu atma ve askeri birliklere sızma eğitimi verirken, örgüt mensuplarına parlak kıyafetler giydirdiği anlar yer aldı.

Tendürek Dağı'nda, jandarma ekiplerince 28 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, 'terörden arananlar listesi' 'turuncu kategori'de, 600 bin TL ödülle aranan, 'Agir' kod adlı Uğur Arslan ile 'Gulan Botan' kod adlı kadın terörist Gami Zeybek etkisiz hale getirildi. Arslan'ın, Ağrı'da 1 çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırı dahil birçok terör eylemine katıldığı belirlendi. Terörist Arslan ve Zeybek'in üzerinden 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, yağışın yanı sıra İHA'dan korunmak için de kullanılan şemsiye ve 10 şarjör ele geçirildi.

Uğur Arslan'ın etkisiz hale getirilmesi sonrası yapılan araştırmada, teröristin dağdaki diğer teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma yöntemleri ile pusu atma eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı. Video paylaşım sitesinden yayınlanan ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde; Uğur Arslan'ın, parlak kıyafet giydirilen başka teröriste Kürtçe bilgiler verdiği duyuluyor. Dağlık alandaki yaklaşık 1 dakikalık görüntüde, terörist Uğur Arslan'ın yanındaki parlak kıyafetli teröriste, "Bununla her mevzide yatılıp, kalkılır. Bu kıyafetle pusuya, saldırıya daha rahat gidip, gelinebilir. Normal kamuflajın sert olmasından ötürü hareket edilmiyor. Bu kamuflaj daha elverişli, rahat kullanılabilir. Arkadaş bu kamuflaj ile rahatça her mevzide yatıp, kalkabilir" dediği duyuluyor.