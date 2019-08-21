1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Habertürk yazarı Alçı, İmamoğlu'nun 'Bodrum şifreleri'ni yazdı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan Bodrum tatilinin bilinmeyenlerini aktardı.
 21 Ağustos 2019 13:59
Yazdır
Habertürk yazarı Alçı, İmamoğlu'nun 'Bodrum şifreleri'ni yazdı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bodrum tatili gündem olmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun tatildeyken sel felaketinin yaşandığı İstanbul'a gelip tekrar Bodrum'a dönmesi, eleştiri konusu oldu.

İstanbul'u felç eden sağanak yağmur sonrası herkes 'İmamoğlu nerede?' diye sordu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kamuoyunda merak edilenleri İmamoğlu'nun Başdanışmanı ve İBB sözcüsü Murat Ongun'a sordu, yanıtları köşesinde paylaştı.

Nagehan Alçı yazısında, İmamoğlu'nun görüntülendiği teknenin bir aile dostlarına ait olduğunu, İmamoğlu'nun sahilde fotoğraf çektirmek ve insanlarla selamlaşmaktan yüzemediği için tekne ile açılmak istediğini belirtti.

Murat Ongun'un söyledikleri şunlar:

Ekrem Bey her yıl en fazla 1 hafta 10 gün tatil yaparmış. Gidip kalmayı da sevmezmiş, genelde birkaç gün kalır, döner sonra yeniden gidermiş.

BODRUM'DAKİ EV NE ZAMAN ALINDI?

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de genellikle Bodrum ya da Marmaris'i tercih ediyormuş. Bu arada Yahşi'deki evi 2016-17 döneminde, Beylikdüzü'nden tanıdığı bir ahbaptan aldığını öğrendim. Mal beyanında eşi Dilek Hanım'ın üzerinde 500 bin TL'lik taşınmaz olarak görünüyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak
21 Ağustos 2019 23:39		 Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2019 21:48
Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı
21 Ağustos 2019 20:53		 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
21 Ağustos 2019 20:42
Makam araçları sünnet arabası kendileri şoför oldu
21 Ağustos 2019 19:58		 Belediye Başkanı maaşıyla 30 öğrenciye burs verecek
21 Ağustos 2019 19:18
'Yanan arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır'
21 Ağustos 2019 19:14		 Bakan Varank: Kendi markamızla uçak üreteceğiz
21 Ağustos 2019 18:55
Bakan Koca 'sağlık turizmi yetki belgesi' iddialarına cevap verdi
21 Ağustos 2019 18:40		 Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
21 Ağustos 2019 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:39 - Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak23:30 - Van Valiliğinden sosyal medyadaki görüntü ile ilgili açıklama23:23 - Halk doktoruna sahip çıktı23:18 - Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor23:13 - Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'23:08 - Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .23:03 - Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi22:58 - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı22:53 - 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu22:48 - Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza
22:43 - Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti22:38 - Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti22:33 - Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi22:28 - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü22:23 - Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza22:18 - Otomotiv devi araçlarına gizli sensör yerleştirmiş22:13 - Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti22:08 - TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün can çekişmesi 2
Abbiiee 2
supporters 3
alışverişe gitmeye üşenen kadın 4
sıkıcısın 2
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
we can always come back to this 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 4
Duygusal zeka 1
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam