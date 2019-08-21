Habertürk yazarı Alçı, İmamoğlu'nun 'Bodrum şifreleri'ni yazdı
|21 Ağustos 2019 13:59
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bodrum tatili gündem olmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun tatildeyken sel felaketinin yaşandığı İstanbul'a gelip tekrar Bodrum'a dönmesi, eleştiri konusu oldu.
İstanbul'u felç eden sağanak yağmur sonrası herkes 'İmamoğlu nerede?' diye sordu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kamuoyunda merak edilenleri İmamoğlu'nun Başdanışmanı ve İBB sözcüsü Murat Ongun'a sordu, yanıtları köşesinde paylaştı.
Nagehan Alçı yazısında, İmamoğlu'nun görüntülendiği teknenin bir aile dostlarına ait olduğunu, İmamoğlu'nun sahilde fotoğraf çektirmek ve insanlarla selamlaşmaktan yüzemediği için tekne ile açılmak istediğini belirtti.
Murat Ongun'un söyledikleri şunlar:
Ekrem Bey her yıl en fazla 1 hafta 10 gün tatil yaparmış. Gidip kalmayı da sevmezmiş, genelde birkaç gün kalır, döner sonra yeniden gidermiş.
BODRUM'DAKİ EV NE ZAMAN ALINDI?
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de genellikle Bodrum ya da Marmaris'i tercih ediyormuş. Bu arada Yahşi'deki evi 2016-17 döneminde, Beylikdüzü'nden tanıdığı bir ahbaptan aldığını öğrendim. Mal beyanında eşi Dilek Hanım'ın üzerinde 500 bin TL'lik taşınmaz olarak görünüyor.
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