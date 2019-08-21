Sit alanındaki ağaçları kestiler...Fotokapan ile yakalanacaklar
|21 Ağustos 2019 14:05
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Edirne'de bir köyde sit alanındaki ağaçların kesilmesi üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ağaç kesenlerin belirlenmesi için bölgeye fotokapan da kurulacak.
Yolüstü köyünün yakınındaki İğrek mevkisindeki sit alanından dişbudak, karaağaç ve yabani kavak türlerinden yaklaşık 50 ağaç henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alanda incelemede bulundu.
Bölgede fotokapan kurularak önlem alınacağını belirten yetkililer, önlemlerin daha da artırılacağını ifade etti.
Muhtar Ahmet Bolu ve köy sakinleri de incelemede yer alarak ağaçları kesenlerin bulunmasını istediklerini belirtti.
Köy sakinlerinden Sedat Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin sit alanı olduğunu söyledi.
Sedat Gün, ağaçları kesip götürenlerin olduğunu iddia ederek, "Ağaç kesimi doğru bir şey değil ama burada köylüler gelip kışlık kuru ağaçları ayıklıyordu yakacak olarak. Kesilenler arasında yaş ağaçlar da var biz buna karşıyız. Kaçak kesiyorlar ağaçları, kesip alıp gidiyor. Nerede bulacaksın adamı gece geliyor." diye konuştu.
- "Bir ağaç kolay yetişmiyor"
Ömer Biber de sit alanında arazisi olduğunu belirterek, "Benim arazimdeki ağaçları da kesmişler. Ağaç kesimini doğru bulmuyoruz. Bir ağaç kolay yetişmiyor." dedi.
Köy sakinlerinden Salih Bulun, ağacı ve yeşili herkesin koruması gerektiğini ifade etti.
Bölgedeki ormanın büyük bir bölümünün 40 yıl önce kesildiğini anlatan Bulun, "Bugün bu yüzden yağmur yağmıyor. Doğanın dengesini bozdular. Doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.
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