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Bursa'daki taşlı sopalı kavgada 6 tutuklama
Gürsu ilçesindeki kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı
|21 Ağustos 2019 14:21
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Zafer Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden bazıları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taş ve sopalarla birbirlerini darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştıkları öne sürülen 18 kişi ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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