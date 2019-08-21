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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Kayyum' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bu kayyum kararıyla hukuk dikkate alınmadığı gibi halkın iradesi de dikkate alınmamıştır
 21 Ağustos 2019 14:31
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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Kayyum' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmalarına karşı olduklarını belirterek, "Bu kayyum kararıyla hukuk dikkate alınmadığı gibi halkın iradesi de dikkate alınmamıştır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin iradesine ipotek koymanın kimseye bir şey kazandırmadığını, demokrasilerde temel esasın seçimle gelenin seçimle gitmesi olduğunu söyledi.

Terörle mücadeleyi her zaman desteklediklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Ülkemizde adli yetkiye sahip kurumlar bellidir. Bu kurumlar mahkemelerdir. İktidar da hukuka bağlıdır. Kimse kendisini mahkeme ve hakim yerine koyamaz. Bir karar alındığı zaman bu kararın mutlaka bir hukuk prensibine göre alınması icap eder." açıklamasını yaptı.

Görevleri başında suç işleyen belediye başkanlarının adli merciler tarafından tespit edildiğini belirten Karamollaoğlu, hukuk prosedürü tamamlanmadan işlem yapılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

Karamollaoğlu, suç işlediği taktirde kimsenin görevden alınmasına karşı olmadıklarını ve bu suçların adli merciler tarafından tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu kayyum kararıyla hukuk dikkate alınmadığı gibi halkın iradesi de dikkate alınmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması nedeniyle HDP'ye dayanışma ziyareti yapıp yapmayacaklarına ilişkin de Karamollaoğlu, partilerle yeri geldiği zaman irtibat kurduklarını, ancak muhalefet olarak topyekün hükümete karşı bir kutuplaşma havasına girmek istemediklerini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, memurlara yönelik toplu sözleşme görüşmelerine değinerek, son dönemdeki artan zamlar nedeniyle memurun 4+4 oranındaki maaş artışına evet denmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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