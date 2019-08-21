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Kapalıçarşı gram altında yükseliş bekliyor

Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcular artışın süreceğini tahmin ediyor. Şubat ayından itibaren 50 TL civarında bir artış yaşanan gram altının, sene sonuna kadar 285 TL'ye ulaşması öngörülüyor. Kuyumcular, altının uzun vade de ise 300-350 TL seviyelerine erişebileceğini söylüyor
 21 Ağustos 2019 14:38
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Kapalıçarşı gram altında yükseliş bekliyor

Altın fiyatlarında son günlerde sert yükselişler izleniyor. Son 20 günde gram altında 24 TL artış yaşandı. Hal böyle olunca yatırımların yönü altına çevrildi. Altın alım-satımında bilinen en büyüm merkez olan Kapalıçarşı'da altın beklentisi artı yönde. Kuyumcular, altındaki yükselişin süreceğini belirtiler. Kuyumcular, Şubat ayından itibaren gram altında 50 TL civarında bir artışı olduğunu söylerken, sene sonunda gram altın fiyatının 285 TL civarında seyredeceğini düşünüyorlar. Gram altının uzun vade de ise 300-350 bandında seyredeceği bekleniyor.

Karakan: "Beklentimiz altın fiyatının yükseleceği yönünde"

Kuyumcu İrfan kKrakan, altın sektöründe hızlı bir yükseliş olduğunu belirterek, "Bu yükselme Kurban Bayramı'nda kapalı olduğumuz zaman, altının ons fiyatının 1450'den 1530'a çıkarak sürdü. TL bazında doların da değerlenmesiyle gram altın fiyatı 270 TL civarında seyrediyor. Beklentimiz altın fiyatının yükseleceği yönünde. Altın doğru bir yatırım aracı olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene devlet büyükleri de bunun sinyallerini vermişti" dedi.

"Dolar 5,60 TL seviyesinden 5,73 TL seviyesine çıkınca, altında tekrardan yükseldi"

Dolar fiyatının değişmediği sürece altın fiyatının 300 ile 350 bandında olacağını beklediklerini vurgulayan Karakan, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda arife günü kapanışı yapmadan önce altının birim fiyatı ortalama 260 iken piyasalar kapandığı zaman altın birim fiyatı 278 TL'yi gördü. Dolar 5,60 TL seviyesinden 5,73 TL seviyesine çıkınca, altında tekrardan yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Ons fiyatı yükselmeye devam ederse, dolar aynı seviyede kalsa dahi altın fiyatının 330-340 bandına çıkacak"

Karakan, TL bazında altında bir yükseliş beklediklerinin dile getirerek, "Altın ons fiyatının yükselmesi ön görülüyor. Ons fiyatı yükselmeye devam ederse, dolar aynı seviyede kalsa dahi altın fiyatının 330-340 bandına çıkacak diye tahmin ediyoruz. Bizim öngörümüz yükselmesi yönünde. Altın fiyatı yükseldiği zaman alım gücü düşüyor. Bu durum piyasaları olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Yeni evlenecek olan çiftlerin genellikle bilezik almayı tercih ettiklerini söyleyen Karakan, "Daha sonra alyans, mini set ve tuğra kolye gibi seçenekleri tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Türkmen: "Altın baktığımız zaman 6 aylık süreçte 60 TL civarında yükseldi"

Altın alım satımı yapan bir firmada darphane sorumlusu olan Ahmet Türkmen de, Şubat ayında 220 TL'den işlem gören altının şuanda 270 TL civarında işlem gördüğünü ifade ederek, "Altın baktığımız zaman 6 aylık süreçte 60 TL civarında yükseldi. Bu durum, altınının yatırımcılar için güvenilir bir liman olduğunu gösteriyor" açıklamalarında bulundu.

"Altının biraz daha yükselmesi muhtemel görünüyor"

Dünya piyasasında altının yükselişinin devam ettiğini belirten Türkmen, "Şuanda dünyanın genel piyasa akışına da baktığımızda, altın yükselişi ilerliyor. Yatırımcıların şuanda altını elinde tutması daha mantıklı. Biraz daha yükselmesi muhtemel görünüyor" dedi.

"Düğünde takı takacak olan vatandaşların gram altına yöneldi"

Düğünde takı takacak olan vatandaşların çeyrek altının yükselmesinden dolayı biraz daha gram altına yöneldiklerini de sözlerine ekleyen Türkmen, "Çeyrek altına göre gram altın bir adım önde diyebiliriz. Sene sonunda altının TL bazında 285 TL civarında olmasını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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