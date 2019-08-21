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İzmir'deki orman yangınında 'karşı ateş' yanlış anlaşıldı

İzmir'de 3 gün süren orman yangınını söndürmek için görevlilerin başlattığı karşı ateşi yanlış anlayan köylüler, görevliye hakaret etti.
 21 Ağustos 2019 14:43
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İzmir'deki orman yangınında 'karşı ateş' yanlış anlaşıldı

Geçtiğimiz pazar günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangına 200 arazöz ve 20 helikopterle müdahale edilirken; yangını söndürmek için "karşı ateş" adı verilen yöntemler de kullanıldı.

KÖYLÜLER YANLIŞ ANLADI
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Orman Genel Müdürlüğü çalışanı, elindeki pürmüzle ormandaki bir alanda yangın başlatıyor. Köylüler ise görevlinin de ormanı zarar vermek için yaktığını düşünüp ona tepki gösteriyor. Videonun devamında ise görevli ile köylüler arasında arbede yaşanıyor.

YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN BAŞLATILAN KARŞI ATEŞ

Bu videonun sosyal medyada da yanlış anlaşılması üzerine Twitter'da Orman Bölge Şefi isimli kullanıcı şunları yazdı: "İzmir'deki orman yangını ile ilgili az önce çok üzücü bir video izledim. Yetkili bir orman mühendisi yangını söndürmek için yangının ilerlediği yönde bilinçli olarak 'Karşı Ateş' veriyor. Bazıları ise görevini yapan resmi kıyafetli mühendisi ormanı yakıyor diyerek darbediyor.

Karşı Ateş; birçok ülkede istisnai ve gerekli durumda uzmanlar tarafından uygulanan bir yangın söndürme yöntemidir. Amaç ise yangının ilerlediği yöndeki yanıcı materyali bilinçli olarak yakmaktır. Yani hızla gelen yangın zaten yanmış bir alanda yavaşlar ve sıçraması önlenir.

Bu tarz büyük çaptaki orman yangınlarında sivil vatandaşların yangın alanına yaklaşmaması, galeyana gelinmemesi ve panik olmamak gerekir. Zaten eğer ihtiyaç duyulur ise siz istemeseniz bile güvenlik güçleri gelir ve yangına katılmakla mükellef herkesi toplar (Yasal zorunluluk).

Şimdi kendimizi lütfen bir anlığına o mühendisin yerine koyalım. İki gündür yatağınızda değil yangında yatıyorsunuz. Sonra işiniz gereği teknik bir işlem uyguluyorsunuz ancak konuya hakim olmayan birileri resmi araç ve kıyafetiniz olmasına rağmen küfürler ederek sizi darbediyor.

Sonra bin bir türlü hakarete uğradığınız videonuz sosyal medyada dolaşıyor, neredeyse vatan haini ilan ediliyorsunuz. Sayın meslektaşım; iki gündür yangında akıttığınız her damla ter için teşekkür ediyor ve karşılığında uğradığınız bu olaydan dolayı ise diyecek laf bulamıyorum."
Memurlar.Net
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